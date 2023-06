A négynapos fesztivál részleteiről tegnap délelőtt a városházán tájékoztattak a szervezők. Vargha Fruzsina alpolgármester jelezte: nem véletlen, hogy éppen komolyzenei fesztivállal bővül a megyeszékhely kulturális palettája, hiszen a Kónya Ádám Művelődési Ház évek óta szervez hangversenyévadot. Ennek kapcsán merült fel az igény, hogy ezt nemzetközileg elismert előadók meghívásával bővítsék, akik szélesíthetnék a komolyzene kedvelőinek körét. „Azt reméljük ettől a hétvégétől, hogy könnyebben eljutunk a fiatalokhoz, illetve azokhoz a komolyzenét kedvelőkhöz is, akik lehet, hogy másként nem tudnak időt szánni és beülni egy-egy koncertre, most azonban egy összetett élményben lehet részük” – fogalmazott az elöljáró.

Sepsiszentgyörgyön valóban törekednek arra, hogy a kultúra házhoz jöjjön, és erre igény is van – vélekedett Lőfi Gellért, a fesztivál szakmai tanácsadója, aki úgy látja: a SepsiClassic jó alkalom arra, hogy az a zenei sokszínűség, amely egész Európában uralkodik, kicsit közelebb kerüljön hozzánk. Elmondta, az elmúlt évek igazolták, hogy Sepsiszentgyörgy jó pár zenei tehetséggel büszkélkedhet, köszönhetően a Plugor Sándor Művészeti Líceumnak, illetve a kitűnő sepsiszentgyörgyi zenei oktatásnak, a klasszikus zenei rendezvény pedig lehetőséget teremt arra, hogy „ezek a fiatalok egy kicsit nyitottabb látószöggel közelíthessék meg a művészélet ezen finom világát” – fogalmazott.

A fesztivál programja kapcsán elhangzott, a meghívott előadók – köztük több visszatérő – koncertjeihez helyi, fiatal tehetségek csatlakoznak majd. Artur Kaganovski hegedűművész és a Kaganovskiy Virtuózok kamarakoncertjét az unitárius templom fogadja be a fesztivál első napján, és ugyanitt lehet meghallgatni a művészeti líceumban hegedű szakon végzett Furus Ábel szólókoncertjét is. Kolonits Klára Kossuth-díjas opera-énekesnő koncertjén egy „kitűnő, feltörekvő helyi tehetség”, Keresztes Antónia 11. osztályos énekművész, illetve Zsoldos Bálint zongoraművész is közreműködik. A Krisztus Király-templom orgonáját Somogyi-Tóth Dá­niel orgonaművész, karmester szólaltatja meg a fesztiválon, őt Kádár János Balázs klarinétművész, a sepsiszentgyörgyi művészeti líceum végzős diákja vezeti majd fel. A szombati programok helyszínei a felújított Székely Nemzeti Múzeum termei, itt hallható majd Radnóti Róza zongoraművész Ligeti György világhírű magyar zeneszerzőnek emléket állító produkciója. A műsorhoz Dénes Dorottya csellista, a művészeti líceum végzős hallgatója csatlakozik. Veress Ábel kézdivásárhelyi zongoraművész barátaival, Kiss Lucia cselló- és Kóbor Éva hegedűművésszel ad kamarakoncertet, melynek nyitányaként Dénes Dorottya, illetve Sebestyén-Lázár Regina zongorista (szintén a művészeti líceum végzős hallgatója) lép fel. A klasszikus zenét kedvelő közönség Bogányi Gergely Kossuth-, Liszt-, és Prima díjas zongoraművész zenejátékát is hallhatja a fesztiválon, nyitányként saját szerzeményt ad elő Dénes Dorottya és Sebestyén-Lázár Regina. A rendezvény zárónapján Szőcs Botond zongoraművész ad kamarakoncertet barátai, Filip Zsombor gitár-, Csoma Attila tuba- és Mădălina Bourceanu énekművész közreműködésével. A fesztivál a temesvári Banatul Filharmónia szimfonikus koncertjével zárul a Krisztus Király-templomban.

Lőfi Gellért hangsúlyozta, az idei, hagyományteremtő fesztiválon részt vevő öt helyi tehetség különleges figyelmet érdemel, hiszen zömmel a művészeti líceum végzősei, nevüket a jövőben várhatóan nemzetközi porondokon is hallhatjuk majd, képességük, tehetségük pedig arra hivatott, hogy Sepsiszentgyörgy, Háromszék hírnevét továbbvigyék – vélekedett. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a mai világban igen nehéz a fiatalokkal a klasszikus zenét megértetni, a fesztivál pedig jó alkalom arra, hogy ismerkedjenek a műfajjal vagy bemutatkozzanak.

A SepsiClassic fesztivál programját ingyenes rendezvények egészítik ki: a Lilium Quartet vonósnégyes, illetve a Clarinetto Kamarazenekar koncertjeire szabadtéren, az Erzsébet parkban kerül sor, a Művész moziban pedig Zsoldos Dávid zenetörténész, zenetudós tart előadásokat – vázolta Ványolós-Albert Sarolta, a SepsiClassic szervezője.

A zenei programokra már megvásárolhatók a belépők a városi jegyirodában és az eventim.ro oldalon, a rendezvény részletes műsora pedig a sepsiclassic.ro honlapon, illetve a fesztivál Facebook-oldalán érhető el.