Elkészítése: Egy fazékban felforralunk kb. 2,5–3 liternyi sós vizet. Ezalatt a zöldpaszulyt feltördeljük kb. 2–3 centis darabokra és a hagymát felaprítjuk, majd az egészet a vegyes­zöldség-konzervvel együtt a lobogó sós vízbe tesszük. Lefedve főzzük, amíg a paszuly megpuhul, közben kevés őrölt borssal ízesítjük. A rántáshoz a zsíron pirítani kezdjük a lisztet, kevés olajat adunk hozzá, majd amikor már kezd rózsaszínűvé válni a liszt, belekavarunk kevés vajat is. Ezután megszórjuk pirospaprikával, felöntjük hideg vízzel és berántjuk vele a levest. Végül felverjük a tojást, belecsorgatjuk a fövő levesbe, illetve hozzáadjuk az apróra vágott zöldeket és ecettel savanyítjuk. Forrón, friss kenyérrel tálaljuk. Vegyeszöldség-konzerv helyett használhatunk friss zöldséget is, például murkot, petrezselymet, karalábét és paradicsomot. Olaj-zsír keverékkel azért jó készíteni a rántást, mert nem fog az olaj spriccelni, és ha ehhez még vajat is kavarunk, selymesebb lesz.

Elkészítési idő: 1,5 óra

Mennyiség: 4 személy

