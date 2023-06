MEGEMELNÉK A VÁLASZTÓI KÜSZÖBÖT. Törvényjavaslatot nyújtottak be tegnap a képviselőházban a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt honatyái, akik indítványozzák, hogy a jelenlegi 5-ről 7 százalékra emeljék a parlamenti bejutási küszöböt – számolt be a dincolodesport.eu portál.

Radu Cristescu (PSD) és Adrian Cozma (PNL) kezdeményezése ugyanakkor megszüntetné az RMDSZ-t is érintő „alternatív küszöböt”. Utóbbi révén nem csupán azok a politikai alakulatok küldhetnek képviselőket a parlamentbe, amelyek elérik az 5 százalékos küszöböt, hanem azok is, amelyek legalább négy megyében 20 százalékon teljesítettek. Kezdeményezésük kapcsán a honatyák azzal érvelnek, hogy az elmúlt 20 évben a képviselőházban és a szenátusban tapasztalt jelentős politikai széttagoltság megnehezítette a stabil parlamenti többség kialakítását, s ez kihatott a politikai és kormányzati, illetve a gazdasági stabilitásra egyaránt.

KÉSELÉS AZ ÁLLATKERTBEN. Letartóztatták tegnap azt a 17 éves fiút, aki halálra késelt egy 14 éves lányt, és súlyosan megsebesített egy 20 éves fiút kedden a craiovai botanikus kertben. A Digi24 információi szerint kedden 4 óra körül a 14 éves lány és a 20 éves fiú a craiovai botanikus kertben szaladt, amikor odalépett hozzájuk egy 17 éves fiú, és bámulni kezdte a lányt. A 20 éves fiú állítólag a lány védelmére kelt, szóváltás alakult ki, majd a támadó elővett egy kést, és többször megszúrta a 20 éves fiút. A lány is közbelépett, és megpróbálta szétválasztani őket, de a támadó rávetette magát, és őt is többször megszúrta. A támadás következtében a lány életét vesztette, a fiatalember pedig súlyosan megsérült, kritikus állapotban fekszik az intenzív osztályon. A 17 éves támadó a Dolj Megyei Rendőr-főkapitányság egyik rendőrének a fia, aki egy vidéki rendőrségen dolgozik. A craiovai Tudor Vladimirescu Katonai Kollégium diákja, ahol a Digi24 szerint vizsgálatot indítanak, hogy kiderítsék, okozott-e korábban is gondot. A kollégiumba való felvételihez a hallgatónak részt kell vennie egy egynapos felmérésen, amely pszichológiai tesztekből, fizikai képességfelmérőből és egy végső értékelő interjúból áll. (Maszol)