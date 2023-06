Árcsökkentés három hónapra

Az intézkedés a termelési, behozatali, forgalmazási és kiskereskedelmi láncban részt vevő valamennyi jogi személyre érvényes, szervezeti formától függetlenül. A tervezet szerint a feldolgozók legfeljebb 20 százalékos árrést alkalmazhatnak a közvetlen és közvetett költségeket magában foglaló előállítási árhoz képest. Az elosztási lánc az abban részt vevők számától függetlenül legtöbb 5 százalékos árréssel dolgozhat a beszerzési és működési költségekhez képest. A kereskedők legfeljebb 20 százalékos árrést alkalmazhatnak a beszerzési, illetve a közvetlen és közvetett költségeket magában foglaló árhoz viszonyítva.

Az árréskorlátozás a következő termékekre vonatkozik: 300–500 grammos fehér kenyér, 1,5 százalék zsírtartalmú tehéntej (1 l), tehéntejből készült telemea sajt, tehéntejből készült, 3,5 százalék zsírtartalmú joghurt, legfeljebb 200 grammos kiszerelésben, 000-s fehér búzaliszt (1 kg), kukoricadara (1 kg), M méretű tyúktojás (10 darabos kiszerelés), napraforgóolaj (1 l), friss csirkehús, friss sertéshús, friss zöldség (paradicsom, uborka, vöröshagyma, szárazbab, sárgarépa, kaliforniai paprika, kápia paprika), friss gyümölcs (piros és golden alma, szilva, görögdinnye, csemegeszőlő), fehér burgonya, cukor (1 kg).

A rendelettervezet azt is megszabja, hogy az árrést az érintett termékek áfa nélküli értékére kell rászámolni. Az előírások be nem tartása – amennyiben nem minősül bűncselekménynek – 100 ezer és 2 millió lej közötti bírsággal büntethető. A szabályok betartását az Országos Adóhatóság és a versenyhivatal ellenőrzi, és ezek a szervek szabják ki az esetleges büntetéseket is – áll még a tervezetben.