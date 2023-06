Az Öt nyáresti koncert program helyszíneként is szolgáló színpad felállítása a vár­templom felújítását követően, 2021-ben merült fel, a várudvarban rendelkezésre álló térnek kulturális rendeltetést kívántak adni – idézte fel érdeklődésünkre Dénes Előd. A színpadot Bálint József vállalkozó készítette el a gyülekezet számára, közelében pedig mintegy 300–350 nézőnek tudnak ülőhelyet biztosítani, ám ennél több érdeklődő is elfér a téren. A korábbi nyári elő­adások több műfajjal örvendeztették meg a közönséget, szólt egyebek mellett dzsessz és a keresztyén zene is, tavaly pedig a Máté Péternek emléket állító koncert bizonyult igen népszerűnek: az énekes ismert dalait a gyülekezet kórusa, valamint helyi előadók szólaltatták meg.

Pénteken este Petőfi Sándor megzenésített verseit hallgathatják az érdeklődők, majd klasszikus zenével folytatódik az idei programsorozat a várudvarban, ahol a művészeti líceum két idei végzős tehetsége, Dénes Dorottya és Sebestyén-Lázár Regina saját, illetve magyar zeneszerzők műveit adja elő. Folytatásként keresztyén zenei koncertet terveznek, és a korábbi sikerre való tekintettel ismétlésként Zorán-dalokkal vagy Máté Péter-esttel várják a közönséget – vázolta a lelkész.

Érdeklődésünkre elmondta, jó a fogadtatása a nyáresti koncerteknek, azt tapasztalják, hogy az emberek szeretik, öröm számukra, hogy minden korosztályt sikerül bevonzani. „Itt vagyunk a templom árnyékában, szerettük volna kivinni az előadásokat a szabadba, így missziós és közösségépítő jellege is van a rendezvénysorozatnak, hogy minél közelebb kerüljünk az emberekhez” – fejtette ki.

A koncertsorozat Sepsiszentgyörgy önkormányzatának támogatásával valósul meg, és sikeréhez a gyülekezet aktív, lelkes önkénteseinek csapata, fiatalok, presbiterek járulnak hozzá, ők készítik elő és rendezik be minden alkalommal a koncerteket befogadó teret. Dénes Előd jelezte: a várudvar és a színpad nem csupán a nyári estéken népesül be, közösségi és egyházi rendezvényeket szerveznek ott, a gyülekezet is rendszeresen használja, adventi vásár, családi nap és egyházmegyei rendezvény otthonául is szolgált már a tér. A vártemplomi gyülekezetben igen erős a zenei élet, amint Dénes Előd fogalmazott: a zene és a hit szépen összefonódik, jól együttműködik az egyházközségben. Rendszeresen tartanak zenés istentiszteleteket, Hajdú Loránd személyében jó kántora, illetve vegyes kara is van a templomnak, a Messzehangzó együttes fiataljaikat tömöríti, gitártanfolyamuk pedig egész évben tart.