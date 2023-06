Nagy átalakuláson megy át manapság a hagyományos organikus kultúra által fenntartott életforma és falukép, ami maga után vonja az épített és tárgyi örökség funkcióvesztését és eltűnését. Közép- és Kelet-Európa számos térségében, köztük Székelyföldön is a családi gazdaságok nagy részében még mindig állnak, a falukép meghatározó elemei a csűrök, bár a hagyományos mezőgazdaság megszűnésével fokozatosan elvesztik eredeti rendeltetésüket. Ebbe a megállíthatatlannak tűnő folyamatba próbál beleszólni a művészet és az építészet a maga eszközeivel, ráirányítva a figyelmet a problémára, kiemelve és új megvilágításba helyezve a csűr értékeit, megoldási alternatívákat is felvázolva azok megőrzésére.

A programsorozat részeként június 27–28-án csűrát­alakításokról szóló szakmai ismeretterjesztő konferenciát szervezett az Agri-Cultura-Natura Transylvaniae Egyesület és az Országépítő Kós Károly Egyesület a Csíkdelnei Kultúrcsűrben, ahol különböző szakterületek (pl. néprajz, építészet, mezőgazdaság, ökológia) megközelítéseit felvonultatva mutatták be, hogy hol tart ma a csűrátalakítások ügye. A konferencia szervezői erdélyiek, így hangsúlyosabb volt az erdélyi megvalósítások bemutatása, de ezek mellett magyarországi és felvidéki példákkal is találkozhattak az érdeklődők. A második napon kiránduláson mutattak be jól sikerült és éppen zajló csűr­átalakításokat Csíksomlyón, Gyimesben és Szentegyházán.

Kovászna megyéből két csűr csatlakozott a BarnCulture kezdeményezéshez. A Bikfalvi Kulturális Központ csűrjének átalakítása Péter Alpár képzőművész irányításával történt, az árkosi Ferenczi Zoltán Sámuel csűrjében pedig Rizmayer Péter képzőművész koncepciója nyomán készült el a Víz-Csűr elnevezésű projekt, mely a Víz-kapu, Fény-patak nevű installációk mellett videóinstallációkkal is várja az érdeklődőket. A projektek az otthont adó csűrök jellegzetességeinek felhasználásával készültek, fontos üzeneteket fogalmazva meg a múlt és jövő, létezés, értékmentés témakörében. Mindkét kortárs művészeti alkotás megnyitójára pénteken kerül sor, a Bikfalvi Kulturális Központ csűrjébe 11 órától várják az érdeklődőket, Ferenczi Zoltán Sámuel árkosi csűrjébe pedig 17 órától.