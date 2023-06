Régóta elhúzódó bürokratikus folyamatról van szó, az iskola magánvagyonát képező telek több részből áll, ennek tisztázása után lehet a Dálnok bejáratánál éktelenkedő romos épületet lebontani – mondta lapunk megkeresésére Sztakics Éva, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium igazgatója. Az intézményvezető megerősítette, amit a falu lakói már sokadszor hallottak, hogy oda tábort szeretnének építeni, ennek azonban először jogi feltételeit kell megteremteniük.

Beczásy Tatiana lapunkhoz elküldött fényképe valóban sokatmondó, kérdése is elfogadható, hogy miért nem bontják le minél hamarabb az épületet, de a jogviszonyok rendezése hátráltatja a folyamatot. „Apám emlékére szeretném, ha a falunk rendezett lenne, ennek része a bejárat is, talán még a két hét múlva kezdődő Dálnok-napokig is lehetne tenni ennek érdekében. Legalább bontsák le az épületet és rendezzék a terepet. Ez a mi kívánságunk.”

Marti István, Dálnok polgármestere lapunk megkeresésére azt mondta, a falu nyerne a táborral, régóta várják annak létrehozását, jóleső érzés számára, hogy a helyiek is aggódnak a település hírnevéért. Szerinte is fontos, hogy aki Dálnokra érkezik, ne egy romos épület látványa fogadja, a Mikó-kollégium táborépítő tervét pedig már annyiszor hallotta, hogy csak akkor hiszi, amikor látja megvalósulását. Egyelőre teszik a maguk dolgát, készülnek a két hét múlva esedékes falunapokra, amelyek korábbi évekhez hasonlóan minden korosztálynak kínálnak színes programokat.