Szekereket foglaltak le Sepsiszentgyörgyön

Be nem jelentett, illetve a közlekedést is veszélyeztető szekereket foglalt le az elmúlt hetekben Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség. A hatóság szerint a megyeszékhelyen általában nem jellemzőek a lovas szekerek, nagy számban semmiképp, ám az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett a lakosság részéről, ezek nyomán szálltak ki egységeik.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a szekeres közlekedés nem törvénytelen, amennyiben a jármű el van látva a jellegzetes sárga rendszámmal, illetve a tulajdonosa kiváltotta az önkormányzattól azt az engedélyt, mely értelmében bizonyos időközökben, bizonyos útszakaszon közlekedhet a településen. Sepsiszentgyörgyön kevesen ugyan – jellemzően gazdálkodók – még használnak lovak vontatta szekereket, és ezek általában be is vannak jegyezve a városházán, a helyi rendőrség tapasztalata szerint pedig e járművekkel nem szokott gond lenni a forgalomban, nem veszélyeztetik a közlekedést. Az elmúlt hetekben lakossági bejelentések nyomán lefoglalt négy szekér nem szerepelt a nyilvántartásban, illetve a közlekedési szabályokat sem tartották be tulajdonosaik. A hatályban lévő helyi szabályzat szerint ezeket a szekereket le kell foglalni. A hatóság közlése szerint szekerekkel kapcsolatos bejelentések a Mikes utcából, az Energia utcából és a város Árkos felőli kijárata környékéről, emellett a Szemerja és a Csíki negyedből érkeztek. A városháza nyilvántartása szerint az említett városrészeken összesen 8 szekérre létezik érvényes közlekedési engedély, ám ennél több is előfordul a közutakon.

A helyi rendőrség vezetője, Hadnagy István szerint a legnagyobb gond a be nem jelentett szekerekkel az, hogy amennyiben kárt okoznak egy gépkocsiban vagy akár egy ingatlanban, akkor azok tulajdonosai a kárral maradnak, mivel nem lehet azonosítani, hogy kihez tartozik a szekér, kit kell felelősségre vonni. Hadnagy István ugyanakkor rámutatott, hogy a legtöbb bejelentést, panaszt annak kapcsán kapják, hogy a szekerek veszélyesen és gyorsan hajtanak.

Az elkobozott szekereket a lefoglalástól számított 15 napig válthatja vissza a tulajdonos, kétszáz lejt kell fizetni minden nap után, amit a jármű a hatóság birtokában tölt. A 15 nap lejártát követően a szekér fém alkatrészeit ócskavasként értékesítik.

A Helyi Rendőrség felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valaki hasonló vagy más, a helyi rendőrséghez tartozó problémába ütközik, jelezheti a 0800 800 767-es zöldszámon, a 0739 886 992 Whats­App számon, illetve a Facebookon a https://www.facebook.com/sepsipolice címen. (ndi)