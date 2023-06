Medvejárás Szentkatolna községben

Medvecsapda, medvefogócska

Pár nappal a petíció megírása előtt a medvekérdéssel foglalkozó testület már összeült. Tusa Levente polgármester, Szász István állatorvos és az illetékes vadászegyesület vezetősége akkor úgy döntött, intézkednek: egy medvecsapdát (ketrecet) helyeztek el Kézdimárkosfalva végében, mert abban az időben több sertést és juhot is elvittek onnan a medvék. De az állatok elkerülték a csapdát, és legközelebb a szomszédos Kézdimartonfalván támadott egy gazdaságra a nagyvad. Ezt követően Hatolykán lett visszatérő vendég.

A véletlen úgy hozta, hogy kedd délután, amikor az illetékesek a medvecsapdát Kézdimárkosfalváról Hatolykára költöztették, a medve is megjelent Hatolyka végében.

A helyiek értesítették a 112-es sürgősségi számot. Tusa Levente polgármester is a helyszínre sietett, odaért a csendőrség, sőt, még a vadásztársaság részéről Selariu Gyula is jelen volt. A medve egy kukoricásba menekült, ahonnan a helyiek a hatóságokkal együttműködve kihajtották, de nem fogták be, nem lőtték ki. A vad elmenekült Csernáton irányába, és bármikor visszatérhet.

Hogy több állatról lehet szó, az is igazolja, hogy a szóban forgó medve sokkal kisebb volt, mint az, amelyik hétfő éjjel ölt meg egy sertést Hatolykán.

Tudnak róla, tesznek az ügyben, mégis van bőven medve

Tusa Levente polgármester minden bejelentés után a helyszínre sietett, ugyanakkor a bizottságot is összehívta, de még egy medvét sem sikerült befogni. Az elöljáró megjegyezte: a nemtörődömség példája, hogy a polgármesteri hivatal tíz napja küldött hivatalos átiratot a brassói erdőőrségnek, és arra kérték őket, hogy engedélyezzék a befogott medvék áthelyezését, de a hatóság azóta se válaszolt. Magyarán, ha befognák az egyik medvét, akkor sem tudnának hatékonyan intézkedni, mert a brassói hatóság nem tette meg a szükséges lépéseket… Na, de ahhoz először be kellene fogni.

Szász István állatorvostól megtudtuk, még két napig hagyják a ketrecet Hatolykán. Szerinte a befogás szempontjából az a legfontosabb, hogy a lakosság rögtön értesítse a 112-t, ha medvét lát. Tegyék ezt meg akkor is, ha gazdaságra támad, és akkor is, ha a falu mellett a mezőn látják, mert ezek az információk segítik hozzá a hatóságokat, hogy lokalizálni tudják a medvét.

Selariu Gyula vadász megerősítette, hogy több medvét is megfigyeltek a köz­ség területén, legutóbb épp Márkosfalva és Szörcse közt egy négybocsos anyamedvét. Leszögezte: a vadászok csak akkor lőhetnek ki medvét, ha az önkormányzat és a bizottság ezt a döntést meghozza. Mint mondta, ellenkező esetben könnyedén a puskájába és engedélyébe kerülhet a vadásznak a medvelövés.

A lehetőség adott, csak élni kellene vele

A helyzetet a 2021/81-es sürgősségi rendelet szabályozza, amelyet módosítottak, így már nem csak bel-, hanem külterületen is engedélyezik a medvék befogását vagy akár kilövését, ha azt az önkormányzat és a bizottság jóváhagyja. Ezt megerősítették a sepsiszentgyörgyi környezetvédelmi ügynökség képviselői is, akik szerint volt már példa a megyében, hogy éltek a törvénnyel és lőttek ki medvéket nem csak bel-, hanem külterületen is.

Miközben a lehetőségek és megoldások közti vergődés zajlik, a medvék továbbra is járják a falvakat, a helyiek pedig aggódnak, mert sosem lehet tudni, mikor támad az emberre a nagyvad: este az úton vagy éppen a mezőn a találkozik vele. Egy olyan községben, ahol tíz éve a legnagyobb ragadozó vadnak a róka számított…



Nagy Sz. Attila