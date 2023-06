Szemerja negyedi a legszebb zöldövezet

A rangsorolásánál a zöld felületek gondozásába fektetett munkát, a növények szépségét és változatosságát, illetve a területek tisztaságát értékelték, így lett első helyezett az a tömbház előtti kiskert, amelyet Diószegi Gizella, Szabó Árpád, Nagy István és Veres Zsuzsa gondoz. A második díj a Csíki negyedbe ment, az Otthon sétány 29-es tömbházához, ahol György Eda Anita gondozza a közös zöldövezetet, a harmadik díjat pedig az Ág utca 18-as tömbházához tartozó zöldövezet érdemelte ki, amelyet Uștea Lenuța, Antal Iosif és Karda János gondoz. A legszebb lakónegyedi zöldövezetnek kijáró elismerésért az idén nem kellett benevezni semmilyen versenyre, a városháza által megbízott zsűri minden lakónegyedet bejárt.

A díjak is további szépítésre ösztönöznek: a fődíj egy kültéri, pihenést szolgáló asztal és egy, a tömbházra kifüggesztett emléktábla, valamint egy-egy vásárlási utalvány a Dália kertészettől, amelyet 2024 tavaszáig lehet levásárolni. Az első helyezett 500, a második 300, a harmadik 100 lejre szerezhet be újabb dísznövényeket, és mindannyian ingyenesen vehetnek részt az önkormányzat jövő évi zöldövezet-szépítési programjában, amelynek keretében legtöbb 3000 lej értékben igényelhet különböző növényeket, kerítést, padot stb. egy-egy lakótársulás, 600 lejes önrész befizetésével. Mindemellett a nyertes zöldövezetek gondozói személyre szabott ajándékot is kaptak: a csomag belépőjegyeket tartalmaz a Művész moziba, a városi strandra, a sugásfürdői kezelőközpontba és a Sugás Spába.