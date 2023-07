Sötét fellegek gyülekeznek

Előző írásunk

Rengeteg ajánlat közül választhattak mindazok, akik a hétvégén részt vettek a Kézdivásárhelyi Sokadalom programjain: a Gyermekvárosban nyüzsögtek a kicsik, a színes kirakodóvásáron régóta nem vett részt ennyi kézműves, az ízletes falatokat kínáló lacikonyhások kínálatában mindenki találhatott kedvére való falatokat, még ha kissé mélyebben is kellett a zsebébe nyúlnia, nagyon sok érdeklődőt vonzottak a főszínpadon zajló koncertek is. Különleges színfoltja volt az eseménynek a néptánctalálkozó, amelyen hatszáz táncos ropta a táncot. De maradandó nyoma is van az idei Sokadalomnak: felavatták Molnár Józsiás szobrát a róla elnevezett parkban.