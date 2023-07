Dr. Sándor József Hit, bátorság, szeretet című könyvét múlt csütörtökön Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban mutatták be hozzátartozók, barátok és ismerősök előtt.

A kiadvány születéséről Csinta Samu újságíró, lapunk munkatársa elmondta: amikor a szerzőt kitüntették 2021 augusztusában a Magyar Érdemrend polgári tagozatának lovagkeresztjével „többéves kórházfejlesztői és gyógyító munkája, valamit az erdélyi közösség megmaradását szolgáló tevékenysége elismeréseként”, interjút akart készíteni vele. De a szerzőnek rengeteg mondanivalója volt, így arra a következtetésre jutottak, hogy abból nemcsak egy újságoldalnyira (vagy kettőre) futja, hanem a beszélgetőpartner emlékeiből akár egy könyv is kikerekedhetne. Annál is inkább, mert a doktor úr már le is írta visszaemlékezései egy részét. Ezeket aztán Csinta Samu vette kezelésbe, így született meg a könyv.

Mint mondta, Dr. Sándor Józsefet valószínű mindenki ismeri a megyében, ilyen vagy olyan okokból kifolyólag: például volt betegei vagy azok hozzátartozói. Az idősebbek beszédére nem mindenki kíváncsi, ő is unta nagyapja történeteit és nem hallgatta meg, de most már bánja. És akkor, mivel az orvos (a költővel) sem mondhatta el senkinek, elmondja hát mindenkinek úgy, hogy leírta, és aki kíváncsi rá, az elolvashatja. Az ilyen embereknek, akik sokat tettek az itt élőkért, „érdemes emléket állítani”.

A szerző a könyv bemutatóján bevallotta: a régi eseményekre, dolgokra úgy emlékszik, mintha ma történtek volna. Ezek nagy részét érdekes, humoros, anekdotikus formában vetette papírra. A doktor úr, szerencsére, nem úgy írta le emlékeit, ahogy az orvosok szokták a recepteket, mert akkor egy gyógyszertárat kellett volna felkérni a kézirat átírására, amit aztán ki lehet nyomtatni – jegyezte meg tréfásan Csinta Samu.

Bevezetője után a szerző „végigvágtázott a könyvön” – ízelítőt adva sorsának alakulásáról születésétől mostanig. Szülei annyira belenevelték a munka felettébb szükséges voltát, hogy munkakönyvében 65 év szerepel, mint ledolgozott idő, és az aktivitást máig sem tudta abbahagyni. Felidézte kisgyermek korát és a Székely Mikó Kollégiumban eltöltött éveit is, ahol egy életre megtanították rendre, fegyelemre. Gyermekkorában olyan betegségben szenvedett, ami meghatározta egész életét, és azért választotta hivatásául az orvosi mesterséget, azon belül pedig az ortopédiát. Az orvos kirakatban van, legjobb tudást adja, mégis tévedhet – mondta. Gyógyítani szeretett és akart, de pártfeladatként rásózták a kórházigazgatóságot is, amit húsz évig vitt. Feladatának érezte mindig példát mutatni. Most már idős korában nem kell egyebet tennie, mint az unokákat szeretni.

(Sajnos, a könyv csak száz példányban jelent meg, de reméljük, hogy még utánnyomásra is szükség lesz, és akár bővített kiadás is lehet belőle. Ha valaki meg akarja szerezni a könyvet, felveheti a kapcsolatot a szerzővel a 0740 058 348-as telefonszámon.)