SEPSICLASSIC. Sepsiszentgyörgy első komolyzenei fesztiváljára július 6. és 9. között kerül sor. Négy napon keresztül a város több helyszínén nemzetközileg elismert magyarországi és helyi meghívottak előadásában kamara-, szóló- és szimfonikus koncerteken vehetnek részt a komolyzenét kedvelők és a kikapcsolódni vágyók. Hallható lesz Bogányi Gergely zongoraművész, a Kaganovskiy Virtuózok, de a kiemelkedő fellépők között szerepel a Temesvári Banatul Filharmónia is. A fesztiválon jeles helyi tehetségek is bemutatkozási lehetőséget kapnak. Jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók.

KULTÚRPARK KICSIT MÁSKÉNT. Megújuló formában, családbarát tartalmakkal jelentkezik idén a sepsiszentgyörgyi KultúrPark. A Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében harmadik alkalommal létrejövő rendezvénysorozatra július 17. és 26. között kerül sor a már jól ismert helyszínen, az ’56-os emlékparkban. A belépőjegy ára minden eseményen 18 lej a felnőtteknek, valamint 7 lej a 18 év alattiaknak. Hat évesnél kisebb gyermekek számára a belépés ingyenes. Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában, valamint a helyszínen is lehet vásárolni.

Mesés művészetek műhelymunka

Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ III. emeleti termében július 6-án, csütörtökön 17 órától kétórás Mesés művészetek műhelymunkára várják azokat a felnőtteket, akik az Égig érő fa témában szeretnének alkotni és a Mesejáró térképen barangolni Kolumbán Hanna vizuális művész vezetésével. A tevékenységen a jelenlegi tárlatra, Pittner Olivér festményeire reflektálhatnak az érdeklődők a fák varázslatos világa kapcsán. A foglalkozáson való részvétel díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet az Erdélyi Művészeti Központ Facebook-oldalán, az emuksepsi@gmail.com e-mail-címen vagy a 0736 350 376-os telefonon. A helyek száma korlátozott.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Aranyszalagtár. 120 évvel ezelőtt született Kolozsváron Szervátiusz Jenő szobrászművész, Szervátiusz Tibor szobrászművész apja. 1972-ben Nina Behar, a Sahia filmstúdió rendezője filmet készített a két művészről. * Lajtha László-emlékest. 131 évvel ezelőtt, 1892. június 30-án született Leitersdorfer János László, később Lajtha Lászlóként ismert és elismert zeneszerző. Február végén, halálának hatvanadik évfordulóján egy különleges koncerttel emlékeztek a bukaresti Liszt Intézetben a többnyire „franciás zeneszerzőként” emlegetett művészre. * Fogas mese. Fogorvosi javaslatra született a Fogas mese című kesztyűs bábelőadás azzal a céllal, hogy eloszlassa a fogászattal szembeni félelmet a gyerekekben, és közvetetten a felnőttekben is. A száj higiéniára való nevelés folytatódik a Székely Zsolt fogorvos rendelőjében szervezett nyílt napon, amikor a gyerekek barátkozhatnak a fogorvosi eszközökkel. * 85 éve született Szilágyi Domokos. Szilágyi Domokosról viszonylag kevés mozgóképfelvétel maradt fenn, a legtöbb a Magyar Adás archívumában.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

NYÁRI PROGRAMOK. A Szent József-plébánián nyári tábor várja a 4–7. osztályos gyerekeket július 27-től 30-ig, naponta 9.30 és 13 óra között; a 4–10 éves korosztály számára evangelizációs hetet szerveznek augusztus 21–27. között. Az egyházközségi családos táborra augusztus 31.– szeptember 3. között kerül sor Sugásfürdőn a Benkő Vendégházban. A tábor mottója: „Az Úr ajándéka a gyermek” (Zsolt 127,3), témája: Hogyan szeressük jól a gyermekeinket? Jelentkezni a plébánia irodájában vagy a szentjozsef.katolikussepsi.ro honlapon és Facebook-oldalalon lehet.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 16 órától Pókember – A pókverzumon át (románul beszélő), 18.45-től Rosszul vagyok magamtól (román feliratos), 20 órától Kell egy csapat (magyar portréfilm Diószegi Lászlóról), 20.30-tól Magasságok és mélységek (magyar filmdráma).

KOVÁSZNA. A Művelődési Központban ma 11 órától az Aquaman filmet vetítik román felirattal. A jegy ára: 10 lej.

Tudástár Kézdivásárhelyen

A Vigadó Művelődési Ház nagytermében július 6-án, csütörtökön 18 órától Suba Réka Három egyszerű és kulcsfontosságú lépés egészségünkért címmel tart előadást a Wegener Pro Sanitate és Vigadó Művelődési Ház közös eseményeként.

Gépgyártónapi találkozó

A volt IAME-alkalmazottak (dudagyárasok) minden évben július első péntekén találkoznak. Sepsiszentgyörgyön az Electro stadionban július 7-én, pénteken 17 órától várják az egykori Autóalkatrészeket és Villanymotorokat Gyártó Vállalat (IAME) minden volt alkalmazottját. Idén a gyár alakulásának 50. évfordulóját ünnepelik. Érdeklődni Orbán-Barra Gábornál (telefon: 0749 226 553) vagy Puskás Csabánál (telefon: 0729 018 305) lehet.

Nyári program a könyvtárban

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár július 4. és szeptember 11. között nyári órarend szerint várja az olvasókat. A kölcsönző kedden 9–19 óráig, szerdától péntekig 9–17 óráig, szombaton 9–13 óráig; az olvasóterem kedden 12–19 óráig, szerdától péntekig 9–15 óráig (szombaton zárva); a gyermekrészleg kedden 10–19 óráig, szerdától péntekig 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár programja nem változik.

Mikházi Szabadegyetem

A Nyárád menti, Marosvásárhely közelében fekvő Mikháza az erdélyi kultúra emblematikus helye. Július 7–8-án a negyedik mikházi szabadegyetemre várják az érdeklődőket. A tapasztalatcserék, előadások és a gyakorlati foglalkozások a néphagyomány tovább örökítését, az oktatás témakört ölelik fel. A szabadegyetem mindenki előtt nyitott, aki a hagyományátadás jó gyakorlatait akarja megismerni. Ugyanakkor az esti műsorokra azokat is várják, akik egyszerűen egy jó előadást szeretnének látni és jót mulatni a hajnalig tartó táncházban. Az előadásokat és műhelymunkákat három panelben rendezik: gyermekjátékok, népmese; ének, zene, tánc; tájházak, múzeumok, mintakincsek. Az erdélyi és magyarországi szakmai előadók különböző szempontokból világítják meg a paraszti hagyomány hasznosulását. Pénteken a budapesti Duna Művészegyüttes Fergeteges című előadása látható, szombaton este a Magos Zenekar koncertezik, közösen a régió Népművészet Mestereivel. Mindkét előadást táncház követi. A szabadegyetemre hívják az óvoda- és iskolapedagógusokat, kézműveseket, de a tágabb kört is: a hagyományos népi kultúrát szeretőket vagy azzal bármilyen formában foglalkozókat. Az esti előadások kivételével a részvétel díjmentes, ám szükséges a bejelentkezés az ehh.ro honlapon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 315 136). Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ÁRAMSZÜNET. Kökösben, Kökösbácsteleken és Vesszőstelepen ma 10–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdialmáson és Csomortánban, szerdán Kommandón. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.