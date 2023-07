Székelyföld pénteken hátrányból fordítva gólgazdag mérkőzésen nyert Chameria ellen (3–2), amely szombaton diadalmaskodott Két Szicília Királysága felett (3–1). A győzelmi kényszerben játszó olaszok vasárnap nem okoztak komolyabb fejtörést a házigazdáknak, akik egymás után hagyták ki a hatalmas lehetőségeket. A játék folyamatosan az olaszok térfelén zajlott, majd a 34. percben Kovács Lóránt előkészítése után Magyari Szilárd a jobb alsóba továbbított. Szünet előtt növelhette volna előnyét a székely együttes, azonban Gergely Botond fejese a keresztlécen csattant.

Térfélcserét követően Magyari ismét betalált, viszont les miatt nem adták meg a gólt, majd konfliktus alakult ki a középpályán, emiatt a játék is állt, végül az 53. percben Szondi Botond és Vincenzo Pasqua is piros lapot kapott a svéd Roger Lundbäck játékvezetőtől. Ezt követően Kovács a korábban befújt szabadrúgást védhetetlenül a kapuba tekerte, emiatt az olaszok megroppantak, ezt kihasználva Györgyi Artúr is betalált, aztán Magyari ismét eredményes volt.

Növelte a ritmust a Székelyföld, így jöttek az újabb gólok, Csürös Attila távoli megpattanó lövése a hálóba vágódott, nem sokkal később pedig Simó Csongor szögletét követően Kovács fejelt a bal alsóba. A hajrában még egy játékost kiállítottak az olasz csapattól, a csereként beállt Potito Paccione egy durva becsúszás után megkapta a második sárga lapot. A végeredményt a találkozón mesterhármast szerző Kovács állította be, a 88. percben távolról védhetetlenül bombázott a kapuba.

Eredmények: Székelyföld–Két Szicília Királysága 7–0 (gólszerzők: Magyari 34., 60., Kovács 57., 82., 88., Györgyi 59., Csürös 79.), Chameria–Két Szicília Királysága 3–1 (gsz.: Sejdini 41., Balla 52., Gjoka 73., illetve Mendil 82. – tizenegyesből), Székelyföld–Chameria 3–2 (gsz.: Magyari 58., Veres 89., Kovács 90., illetve Sejdini 37. – tizenegyesből, 90+6.). A selejtezőcsoport végeredménye: 1. Székelyföld 6 pont, 2. Chameria 3, 3. Két Szicília Királysága 0. (miska)