A tárca összesítése szerint országszerte 157 embert állítottak elő, míg szombaton még 1300-at, három rendőr megsérült. A tűzoltókat 352 köztéri tűzesethez riasztották, 297 gépkocsit gyújtottak fel. Egy rendőrőrsnél és egy csendőrségi laktanyánál megjelentek rendbontók, de összecsapásokról, fosztogatásokról nem érkeztek hírek.

Egy 24 éves tűzoltó meghalt egy föld alatti parkolóházban kigyulladt gépkocsi oltása közben, de a hatóságok szerint a tűzesetnek nem volt köze a zavargásokhoz. Az ügyben vizsgálat indult.

Tegnap délben állampolgári tiltakozó gyülekezéseket tartottak a polgármesteri hivatalok előtt a zavargások elleni tiltakozásul. A Francia Önkormányzatok Szövetsége azt követően szólított fel „állampolgári akcióra a köztársasági rend visszatérése érdekében”, hogy előző nap vandálok egy gépkocsival betörték a Párizstól délre található L’Haÿ-les-Roses nevű település polgármestere házának a kapuját, majd a kertben hagyott gépkocsit felgyújtották azzal a céllal, hogy a ház tűzbe boruljon. Az eset országos felháborodást váltott ki, valamennyi párt szolidaritásáról biztosította az önkormányzati vezetőt, akinek a felesége és az egyik gyereke megsérült a támadásban. Az ügyészség gyilkossági kísérlet miatt indított vizsgálatot az ügyben.

A zavargásokkal kapcsolatban múlt kedd óta 3200 embert állítottak elő. Kétharmaduk büntetlen elő­életű, soha nem volt dolga a rendőrséggel, korábban „soha nem is igazoltatták” – mondta az északkeleti-franciaországi Reimsben, a Vöröskereszt egyik kifosztott központjában tett látogatásán a belügyminiszter. A tárcavezető megerősítette, hogy vasárnap éjjel nem történt nagyobb incidens az országban. Jelezte, hogy ugyanakkor a köztársasági elnök kérésére a rendőrök és a csendőrök a következő éjszakákon is nagy erőkkel lesznek az utcákon. Azt is bejelentette, hogy az állam 20 millió eurót fordít a zavargások során tönkretett térfigyelő kamerák pótlására.

Az elnöki hivatal jelezte: Emmanuel Macron ma fogadja annak a 220 településnek a vezetőit, ahol zavargások voltak, Élisabeth Borne miniszterelnök pedig tegnap egyeztetett a parlamenti pártok frakcióvezetőivel.

A zavargások éjszakái alatt a belügyminisztérium szerint ötezer gépkocsit és tízezer szemetest gyújtottak fel, csaknem ezer középületben keletkeztek károk, 250 rendőrőrsöt és csendőrségi laktanyát támadtak meg, 750 rendfenntartó megsérült.

A zavargások azt követően kezdődtek, hogy a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben múlt kedd reggel egy rendőr agyonlőtt egy 17 éves helyi fiút, aki ellenállást tanúsított egy közúti ellenőrzéskor. A rendőrt letartóztatták, majd ember­ölés miatt eljárás indult ellene.