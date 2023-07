Botrányos szerződésbontás a Mihai Viteazul-líceumnál

Példátlan konfliktus tört ki Sepsiszentgyörgyön: az önkormányzat szerződést bontott a Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakását és dísztermét korszerűsítő céggel, mert az a sokadik határidőt is túllépte, a vállalkozó azonban nem hajlandó távozni. Egyre gyakoribb eset, hogy a városháza szerződést bont valamelyik munkálat kivitelezőjével és új versenytárgyalást ír ki. Eddig nem fordult elő, hogy egy cég ne adja át a helyet, de most ez történik: az iskola falán múlt hétfőn megjelent egy hatalmas (három emelet magas és nagyjából ugyanolyan széles) banner, a következő (román nyelvű, általunk magyarra fordított) szöveggel: „#Kitartunk! Mi innen el nem megyünk, míg dolgunkkal nem végzünk. A kolozsvári cég”.

A városháza szabadulna a cégtől

A megyeszékhely önkormányzata közleményt adott ki, amelyben tudatja, hogy felbontotta a szerződést a kolozsvári Modern Power Systems nevű céggel, mivel az nem teljesítette vállalásait. Ideje lett volna rá: 2020-ban kezdte el a munkálatokat, ám nem tartotta az eredetileg hat hónapos határidőt, s bár a polgármesteri hivatal „minden lehetséges módon megpróbált hatékonyan együttműködni” a kivitelezővel, ez nem sikerült, így a szerződést az idén tavasszal annak rendje-módja szerint felbontották. Csakhogy a cég nem távozott: először május végén próbálták átvenni tőle a munkaterületet, majd június 26-án 12 órára tűzték ki az új időpontot. Hiába: a kivitelező hétfőn sem volt hajlandó átadni a helyet. Döntését különböző pénzügyi problémákkal indokolta, amelyeknek a városháza szerint nincs valóságalapjuk.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a két épület korszerűsítését már két éve be kellett volna fejezni, de a tervezést és a kivitelezést is elnyerő cég a saját tervét sem tartotta be, hanem több részmunkálatot kihagyott. Ezekre az önkormányzat kénytelen volt újabb közbeszerzési eljárást kiírni, amit a tavaly meg is tett, de ez az átadási határidő újabb csúszását jelentette, ami nagy felfordulást okozott az iskolában: a tevékenységeket felosztották, a diákokat más iskolák tantermeibe költöztették.

A Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakásának és dísztermének korszerűsítési költségeit a szerződéskötéskor 7,1 millió lejben szabták meg, amelyből 6,9 millió lej vissza nem térítendő európai uniós támogatás; emellett a város költségvetéséből még közel kétmillió lejt különítettek el néhány olyan probléma megoldására, ami nem szerepelt a felújítási tervben – részletezi a közlemény, amely szerint az idén (2023. december 31-ig) be kell fejezni a beruházást. Ha ez nem sikerül, az uniós pénzt teljes egészében vissza kell téríteni. Az önkormányzat tehát új közbeszerzési eljárást írt ki a munkálatok befejezésére.

Megkezdésükre egyébként 2020 szeptemberében adták ki az engedélyt, de már azelőtt is adódtak gondok. A városháza szerint több mint két évig bürokratikus folyamatok hátráltatták a dolgokat, azért nem sikerült korábban nekifogni a munkának, mert a Kovászna Megyei Készenléti Felügyelőség (ISU) nagy késéssel hagyta jóvá a bentlakás és a díszterem rendbetételét.



A kivitelező perel

Több perük is van folyamatban a sepsiszentgyörgyi önkormányzattal – közölte megkeresésünkre a Modern Power Systems ügyvezetője. Ionuț Lar szerint a városháza minősítetlenül viselkedett velük szemben: erőszakosan léptek fel, fenyegetőztek és folyamatosan nyomást gyakoroltak rájuk az iskola vezetőségével és a helyi sajtóval együtt. „Emiatt” el is veszítették az egyik perüket, de vannak mások folyamatban, nem is érti, hogy a polgármesteri hivatal hogyan adhat ki közleményt egy olyan ügyben, amiben még nincs bírósági döntés. Ami a munkálatokat illeti, folyamatos akadályoztatásba ütköztek, de be akarják fejezni, amit elkezdtek, habár jó ideje nem kaptak pénzt – állítja. Véleménye szerint a beruházás átadásának egyedüli módja az, ha az építkezés véget ér.

A kolozsvári cég átküldte az ügyvédjük által megfogalmazott, háromoldalas levelet is, melyben válaszolnak a városháza azon felszólítására, hogy adják át a munkaterületet. Elöljáróban leszögezik, hogy a szerződés felbontását egyoldalúnak tekintik, és ez per tárgyát is képezi. Kifogásolják, hogy a polgármesteri hivatal általános, megalapozatlan okokra hivatkozik, és nem indokolta meg, hogy melyek a cég állítólagos súlyos mulasztásai. Véleményük szerint az önkormányzat szegte meg a szerződést, mert egyszer sem vette át a már elkészült részeket, és nem is fizetett ki egy sor elvégzett műveletet, illetve más költségeket; emiatt nem is távoznak, amíg meg nem kapják a pénzüket.

A késésekért a cég a városházát és alkalmazottjait teszi felelőssé, akik szerintük lassan és esetenként hozzáértés nélkül dolgoztak, az általuk nem megfelelőnek minősített munkálatokról pedig nem fogalmaztak meg világos kifogásokat. Azt is sérelmezik, hogy bizonyos feladatok elvégzésére közvetlenül szerződtettek embereket, akik minden felügyelet nélkül tevékenykedtek, és megrongálták a kolozsváriak által már elkészített dolgokat, utólag pedig ezt is a cég rovására írták. Az ügyvezetőt többször megfenyegették, illetve lekezelő kijelentésekkel illették – olvasható még a levélben, amely azzal zárul, hogy a polgári per megy a maga útján, ha pedig törvénysértés is történt, akkor minden lehetséges úton kérni fogják a vétkesek felelősségre vonását.



Rossz munkát nem vesznek át

Nem először bont szerződést az önkormányzat egy kivitelezővel, volt ennél rosszabb helyzet is, de ennyire nehezen érthető vállalkozót 15 év alatt nem láttak – nyilatkozta lapunknak Antal Árpád polgármester, aki maga is részt vett több egyeztetésen a cégvezetővel.

Elmondta: a felújítási tervet is ez a cég készítette, de mikor megkérdezték, hogy miért nem úgy kivitelezik ezt vagy azt, ahogy a tervben van, azt a választ kapták, hogy rossz a terv. A polgármester leszögezte: olyan munkát, ami nem felel meg a tervnek, nem tudnak átvenni, és olyant sem, aminek a minőségével van baj. Az önkormányzatnak nem a halogatás az érdeke, hanem az, hogy elkészüljenek minél hamarabb: jelenleg ugyanis a Babeș–Bolyai Tudományegyetemtől bérelnek osztálytermeket a Mihai Viteazul-líceum diákjai számára, és ez pénzbe kerül. Mi több, ha nem sikerül év végéig lezárni a beruházást, az eddig már lehívott összegeket is vissza kell majd téríteni – a cég azonban az elszámoláshoz szükséges dokumentációt sem állította össze szabályszerűen, ezért nem tudták nekik kifizetni azt sem, amit elvégeztek. Ezt többször is közölték a vállalkozóval, és azt is, hogy a hibájukból adódó késések költségeit rájuk fogják terhelni. A szerződésbontás az utolsó utáni megoldás az önkormányzat részéről, nem szeretnek ehhez folyamodni, mert az elvégzett munkáról szakértői tanulmányt kell készíttetni, a hátralevőről külön tervet, aminek alapján új közbeszerzést kell kiírni, ez pedig újabb csúszásokat és kiadásokat jelent – magyarázta.

A polgármester biztos abban, hogy a városháza munkatársai helyesen jártak el, amikor a rossz munkát nem vették át vagy fizették ki, és abban is, hogy nem alkalmaznak kettős mércét, akár helyi céggel dolgoznak, akár nem. Antal Árpád szerint olyan nincs, hogy egy vállalkozó ne adja át a terepet: legrosszabb esetben végrehajtóhoz fordulnak.



Szanaszét vannak az osztályok

Reméljük, hogy minél hamarabb befejezik a munkát, mert így nagyon nehéz tanítani – felelte érdeklődésünkre a Mihai Viteazul Főgimnázium igazgatója. Luminița Costea már nem is emlékszik arra, hogy mikor kezdődött a felújítás, de azt tudja, rég kifutottak a határidőből.

Jelenleg egyszerre két cég dolgozik a líceumban: a bentlakást és a dísztermet a kolozsvári, a főépületet és sporttermet egy helybeli vállalkozás korszerűsíti; a két beruházás azért csúszott egymásra, mert a kolozsváriak megkéstek a maguk részével.

A felfordulás mindenkit megvisel: tíz elemi osztály kérezkedett be más tanintézményekbe (öt a Berde Áron-líceumban, három az Ady Endre Általános Iskolában, kettő a Puskás Tivadar Szakközépiskolában járta ki a most záruló tanévet), hat gimnazista (hetedikes és nyolcadikos) osztályt pedig a Babeș–Bolyai Tudományegyetem épületében helyezett el az önkormányzat. Ennek következtében a Mihai Viteazul-líceum pedagógusai (elsősorban a kicsiket is oktató sport-, idegennyelv-, és vallástanárok) a szünetekben ide-oda rohangáltak a Szemerja negyed és az állomás között, hogy meg tudják tartani az óráikat – magyarázta az igazgatónő, aki szerint valószínűleg azért veszítettek el egy előkészítős osztályt, mert a szülőknek is elegük lett ebből az állapotból. A bentlakásos gyermekeket szétosztották: egy részüket a Tanulók Palotája fogadta be, a többieket a Constantin Brâncuși-iskola.

Luminița Costea mindenkinek megköszönte a segítséget, és megismételte, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak, ami remélhetőleg nem húzódik már sokáig.