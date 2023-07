Orvosnak készül a legsikeresebb baróti tanuló

A Baróti Szabó Dávid Középiskola kicsengetési ünnepségén kiemelkedő tanulmányi eredményei elismeréseként többször is díjazták Egyed-Kese Erikát. Az olaszteleki lány kezdetektől kitűnt tudásszomjával és szorgalmával. Kilencedik osztálytól folyamatosan sikeresen szerepelt több tantárgy­versenyen, főtantárgyának a biológia számított, de remek teljesítményt nyújtott kémiából, közgazdaságtanból és magyar nyelv és irodalomból is. Teljesítményét díjazták a szakkatedrák, több különdíjat és jutalmat kapott, sokoldalúsága elismeréseképpen a Baróti Szabó Dávid Alapítvány Nagydíját is neki ítélték. Nem mellékesen: évfolyamtársai nevében ő mondta a ballagási beszédet is.