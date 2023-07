A mai program: a Művész moziban 10 órától Tükörfordítás: Bach és Händel – Zsoldos Dávid (HU) zenetörténeti előadása (a belépés ingyenes); az unitárius templomban 19.30-tól Salut d’amour – a Kaganovskiy Virtuózok (USA, RO) kamarakoncertje, közreműködik: Furus Ábel (jegyár: 40/20 lej). Pénteken: a Művész moziban 10 órától Tükörfordítás: Liszt és Paderewski – Zsoldos Dávid (HU) zenetörténeti előadása (a belépés ingyenes); az Erzsébet parkban 16.30-tól a Lilium Quartet (RO) koncertje; az Árkosi Kulturális Központban 17.30-tól A nyár virágai – Kolonits Klára (HU) Kossuth-díjas operaénekesnő és Zsoldos Bálint zongoraművész koncertje, előhang: Keresztes Antónia (ének) (jegyár: 30/15 lej); a Krisztus Király-templomban 19.30-tól Somogyi-Tóth Dániel (HU) orgonaművész, karmester orgonakoncertje, közreműködik: Kádár János Balázs (jegyár: 40/20 lej). Jegyek a városi kulturális szervezőirodában és az eventim.ro oldalon kaphatók. Honlap: sepsiclassic.ro.

JUBILEUMI KONCERT. A kovásznai Pastorala Kamarakórus és a szigetvári Tinódi Vegyes Kar testvérkapcsolatuk huszadik évfordulója alkalmából közös jubileumi koncertet tart július 7-én, pénteken 18 órától a kovásznai Szent István király római katolikus templomban. Karvezetők: Szántó Kinga és Vucskics Anett.

NEMZETKÖZI FÚVÓSTALÁLKOZÓ. Rétyen július 8–9-én szervezik meg a 31. nemzetközi fúvóstalálkozót. Szombaton 17 órától a meghívott zenekarok lépnek fel, este szabadtéri táncmulatság lesz. Vasárnap 10 órától a megemlékező istentiszteleten igét hirdet Deák Botond lelkipásztor, majd megkoszorúzzák az elhunyt zenészek kopjafáit. 12 órakor a zenekarok felvonulnak Réty központjából a sport- és kulturális központba, ahol 12.30-tól tartják az ünnepélyes megnyitót, majd a fúvószenekarok hangversenysorozata következik.

Kiállítás

FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Az Árkosi Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi kiállítótermében (Olt utca 6. szám) ma 18 órától Simona Tănăsescu és Petre Străchinaru megnyitja Dan Palade temesvári festőművész contraSTRUCTURI című kiállítását.

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben az Utolsó helyetti pillanat 2 – radikális válságkezelés című csoportos kiállítást nyitják meg július 7-én, pénteken 19 órakor. Meghívott művészek: Daczó Enikő, Koter Vilmos, Ördög-Gyárfás Ágota, Váncsa Domokos, Vetró-Bodoni Barnabás. A kiállítás szeptember 3-ig ingyenesen tekinthető meg hétfő, ünnepnapok és a nyári vakáció kivételével naponta 11–19 óráig. Kurátor: Áfrány Gábor, koordinátorok: Kispál Ágnes Evelin, Kispál Attila.

Hitvilág

SZENTSÉGIMÁDÁS. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban a ma 18 órától kezdődő szentmise után a medjugorjei imacsoport vezeti a szentségimádást. Gyónási lehetőség lesz mise előtt és után is.

ERDÉLYI ŐSÖK NAPJA. Bölönben július 7–9-én tartják az Erdélyi Ősök Napja rendezvényt. A legkiválóbb magyar hagyományőrző csapatok, Erdély és a Kárpát-medence minden részéről érkező hadi hagyományőrzők, lovasok, íjászok, sportolók, kézművesek, táncosok, zenészek várják a látogatókat Bölönben a borvíz feletti fennsíkon. Az esemény főszervezője a Magyar Turán Közhasznú Alapítvány, a rendezvényre való belépés és a programokon való részvétel mindenki számára ingyenes. Pénteken 10 órától nyitják meg a kempinget, szombaton a nagyszínpadon többek között fellép a TransylMania együttes, mindkét nap nyitva tart a kézművesvásár. Gyermekfoglalkozások lesznek szombaton és vasárnap. Részletek a kurultaj.hu honlapon.

VADASI UNITÁRIUS TALÁLKOZÓ. A háromszéki unitárius gyülekezetek tagjait, illetve minden jószándékú érdeklődőt meghívnak a július 8-án, szombaton tartandó Vadasi Unitárius Találkozóra. A Vadas-tetőn 11 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletet köszöntők, illetve rövid ünnepi műsor követi. Az esemény idei házigazdája a Nagyajtai Unitárius Egyházközség.

ANGOLTÁBOR. Keresztény, amerikai anyanyelvű tanárokkal szervezik a sepsiszentgyörgyi Károlyi Gáspár Alapítvány július 10–14. között tartandó angoltáborát érettségi és nyelvvizsga típusú feladatokkal. A részvétel ingyenes. Bejelentkezés Simon Szabolcsnál a 0744 307 550-es telefonon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 15.45-től A kis hableány (románul beszélő), 16 órától Elemi (magyarul beszélő), 18.15-től Indiana Jones és a sors tárcsája (román feliratos), 18.30-tól Transformers: A fenevadak kora (magyarul beszélő), 20.45-től Ürömapám (magyarul beszélő), 21 órától Rosszul vagyok magamtól (román feliratos).

Városi strand

Naponta 9–20 óra között látogatható a sepsiszentgyörgyi strand. A tegnapi lapszámban közöltektől eltérően jelenleg 56 lej egy teljes értékű, egész napra szóló belépőjegy a felnőttek számára. A korhatáros belépő – melyet 18 éven aluliak, 60 éven felüliek, illetve fogyatékkal élők válthatnak ki – 38 lej. 16 óra után 34, illetve 23 lejért lehet bejutni. Ezek az összegek a helybeli lakosok által kiváltható Sepsi kártyával megfeleződnek, tehát a standardnak nevezett legdrágább jegy 28, a korhatáros 19 lejért vásárolható meg, a délutáni jegyek ára pedig 17, illetve 12 lejre csökken. A legnagyobb kedvezmény a Sepsiszentgyörgyön bevezetett nagycsaládos kártyák birtokosainak jár, ők 14 lejes jeggyel strandolhatnak egész nap, a korhatáros jegy ára 10 lej, a délutáni belépőé 9, a korhatáros délutáni jegyé pedig 6 lej. Hároméves kor alatt, illetve a nemzeti és olimpiai kerettagok számára a belépés ingyenes. 14 éven aluliak csak felnőttekkel együtt vagy írásos szülői engedéllyel léphetnek be. Az érdeklődők több bérlet között is válogathatnak: vannak 30 és 90 napra, illetve egész évre szóló bérletek is, különböző pontszámokkal. A legdrágább (éves) bérlet ára 2360 lej, ezért 3000 pontot töltenek a kártyára (a strandra való belépés 40, kedvezménnyel 24 pont, de a kártya használható az uszodában és a sugásfürdői csobbanóban is), a legolcsóbb, nagycsaládos bérletet 24 lejért lehet kiváltani, ezen 120 pont van, és 30 napig érvényes). A tegnapi lapszámban megjelent téves árakért elnézést kér a szerkesztő.

Megjelent

Megjelent a Székelyföld júliusi száma. A folyóiratban verssel jelentkezik Keszthelyi György, Korsós Gergő, László Noémi, Lévai Aliz Mária és Simon Adri. Prózát publikál Bartusz-Dobosi László, Hegedűs Imre János, Kelemen Endre Dénes, Kiss Edit, Kötter Tamás, Márton Evelin, Sebestyén Mihály, Varga László Edgár és Zsidó Ferenc. A Petőfi 200 című rovatban Magyar Zoltán Mondák Petőfi haláláról című írása és Borcsa János A kérdező Petőfi című esszéje olvasható. Korpa Tamás Demeter Zsuzsa irodalomtörténésszel, szerkesztővel készített portrébeszélgetést. Az Ujjlenyomat című oral-history rovatban Oláh Sándor Az alávetettség dimenziói. Toldi Miklós sorseseménye címmel közöl tanulságos életút-elemzést egy másik Toldiról… A Ködoszlásban Puskás-Kolozsvári Frederic Marót és a szavárd magyarok című írása olvasható. Kritikát Simó Márton közöl Szakács István Péter novellisztikájáról, Böjthe Pál Demeter Zsuzsa Bálint Tibor-monográfiájáról, Bajna György Szávai Géza újabb könyveiről, Balló Ignác Norbert Márton Evelin Farkashab című prózakötetéről, Demeter Zsuzsa Márton Evelin Solea Minor című regényéről, Fekete J. József pedig Tolnai Ottó regénytrilógiájáról. A lapszámot Réthi Botond munkái illusztrálják.

Gépgyártónapi találkozó

A volt IAME-alkalmazottak (dudagyárasok) minden évben július első péntekén találkoznak. Sepsiszentgyörgyön az Electro Stadionban július 7-én, pénteken 17 órától várják az egykori Autóalkatrészeket és Villanymotorokat Gyártó Vállalat (IAME) minden volt alkalmazottját. Idén a gyár alakulásának 50. évfordulóját ünnepelik. Érdeklődni Orbán-Barra Gábornál (telefon: 0749 226 553) vagy Puskás Csabánál (telefon: 0729 018 305) lehet.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 315 136). Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Szotyorban, pénteken Kilyénben. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, július 8-án és 9-én kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.