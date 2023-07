Péntektől vasárnapig a Bukarest melletti Ciolpani lesz az utánpótlás-motokrossz világfővárosa, hiszen a helyi TCS Racing Park ad otthont a sportág ifjúsági világbajnokságának. A roppant népes és erős mezőnyű viadalnak lesz háromszéki résztvevője is, hiszen a Top Cross TCS csapatának versenyző ozsdolai Ördög Zoltán azzal a céllal áll rajthoz a nemzetközi megmérettetésen, hogy pontszerző helyen fejezze be a hétvégét.

Sporttörténelmi viadalra kerül sor a hétvégén a Bukarest melletti Ciolpani-ban található TCS Racing Parkban, ugyanis itt rendezik meg az ifjúsági – 10–17 év közötti korosztály – motokrossz-világbajnokságot. A július 7–9. között sorra kerülő esemény szervezőinek közlése szerint harminchét ország színeiben összesen 249 terepmotoros harcol majd a 65, a 85 és a 125 köbcentis géposztály vb-címéért. Házigazdaként Románia minden osztályban hét-hét versenyzőt indíthat, a legnagyobb kategória mezőnyében pedig ott van a Top Cross TCS csapatának versenyző ozsdolai Ördög Zoltán is.

„A romániai motokrossz­sport történelmi pillanata az, hogy Ciolpani adhat otthont az ifjúsági világbajnokság 2023-as kiírásának. Emellett nagy tétje van a hétvégi eseménynek, hiszen ha minden jól alakul, a jövőben az is elképzelhető, hogy vb-futamot is rendezhetnek itt” – nyilatkozta érdeklődésünkre Ördög István, tizenhat esztendős motorosunk édesapja. „Zoltán fizikálisan és szellemileg készen áll a hétvége kihívásaira, az elmúlt három-négy hete pedig a felkészülésről szólt. Nehéz versenyre számítunk, még úgy is, hogy a fiam hazai pályán versenyez. A pontszerzés a legfőbb célunk, de ezért keményen meg kell harcolni. A 125 köbcentis géposztályban összesen 86-an neveztek be, így már a kvalifikáció is komoly erőpróba lesz. Remélem, hogy a szombati időmérő edzésen minden jól alakul Zoltán számára, és ott lesz a vasárnapi két futamon. Ahogy korábban is mondtam, nehéz lesz, de bízom a remek szereplésben” – tette hozzá Ördög.

„Nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílik világbajnokságon versenyezni, és úgy, hogy mindezt a TCS Racing Parkban tehetem meg, ahol nap mint nap edzek. A világ legjobb versenyzői lesznek ott Ciol­pani-ban, így komoly kihívás lesz velük megmérettetni, azonban úgy gondolom, képes leszek pontot szerezni. Lépésről lépésre haladok majd: először a legjobb 40 közé kvalifikálom magam, majd két nagyon jó futamot kell teljesítenem azzal az egyértelmű céllal, hogy pontszerző helyen intsenek le” – mondta a KTM Romániá­nak Ördög Zoltán, aki 2021-ben a 23. pozícióban zárta a görögországi Megalopoliszban megtartott junior moto­krossz-világbajnokság 125 köbcentis géposztályának küzdelmeit.