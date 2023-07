A 22 éves középpályás fel­elevenítette, nem szokott izgulni, de az Anfielden még ez is megtörtént, amikor a Salzburg színeiben évekkel ezelőtt ott lépett pályára. „Teljesen más érzések töltöttek el. Akkor csak a pályára mentem ki, ráadásul ellenfélként. Most viszont a csapat tagjaként az egész stadiont, a várost megnéztem. Jó érzés volt. Nem kell külön elmondani, milyen körülmények között dolgozhatunk” – hasonlította össze az első tapasztalatait a legfrissebbel.

„Az elmúlt napokban elkezdett lepörögni előttem, hogy milyen utakat tettem meg azért, ahol most vagyok. Sok munka, kitartás, elkötelezettség, lemondások, de megérte. Kiskorom óta volt egy álmom, amelyet idővel átalakítottam céllá, mert azt éreztem, hogy ez elérhető. És most ott vagyok a világ legjobb csapatának egyikében, a világ egyik, ha nem a legjobb bajnokságában. Erről álmodtam gyerekként, és el tudtam ezt érni. Ez számomra is nagy siker, és sok embernek a segítsége kellett ehhez. Meg tudtam mutatni, hogy ez véghezvihető” – fogalmazott a válogatott csapatkapitánya.

A sokat emlegetett Liverpool-ikon, Steven Gerrard ihlette tetoválása is a kitartására erősít rá. „Mindenki tehetséges, csak ki kell hoznia magából. Mindenki másban. Van, aki fociban, van, aki más sportban, vagy az élet más területén. Amit végig tudtam vinni, ahhoz más játékosnak is megvolt a tehetsége, viszont – ami le van írva abban a mondatban – kell az akarat és alázat, meg nagyon sok munka. Volt, aki ezt megtanítsa” – gondolt édesapjára és edzőire, akik ha kellett, keményen, de irányban tartották.

Különös jelentőséget tulajdonít annak, hogy Jürgen Klopp vezetőedzővel dolgozhat, annál inkább, mert korábban is a legnagyobb szakemberek között említette. „Egy jackpot nekem” – mosolygott annak reményében, hogy a német mester olyat is kihoz belőle, amire nem is számít. Nem izgul a kezdetek miatt sem. A tempó már Lipcsében, ahogy korábban Salzburgban is nagy volt, de eddig is fel tudta venni a versenyt. Attól sem tart, hogy Liverpoolban nagyobb reflektorfény vetül majd rá.