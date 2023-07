Az EP 2021 márciusában a spanyol hatóságok kérésére függesztette fel Puigdemont és két másik függetlenségpárti képviselő, Toni Comín és Clara Ponsatí mentelmi jogát. A döntést július végén az Európai Unió Bírósága is megerősítette, e határozat ellen a képviselők fellebbezést nyújtottak be, amelyet most a bíróság elutasított.

Puigdemontot és társait Spanyolországban lázadás vádjával akarják bíróság elé állítani a katalán függetlenségről szóló 2017-es „alkotmányellenes” népszavazás megtartásában játszott szerepük miatt. A volt katalán elnök ellen lázadás, közpénzek hűtlen kezelése és egyéb bűncselekmények vádjával indult eljárás. A politikusok Belgiumban élnek önkéntes száműzetésben, Ponsatít azonban idén márciusban letartóztatták, miután visszatért Spanyolországba.

Az uniós bíróság elutasította a katalán politikusok érvelését, miszerint mentelmi joguk felfüggesztésével az Európai Parlament megsértette a pártatlanság elvét. Azt is megállapította, hogy „a parlament nem köteles megvizsgálni a spanyol bírósági aktusok jogszerűségét”, mivel ez a kérdés a spanyol hatóságokra tartozik.

Puigdemont tegnapi Twitter-bejegyzésében közölte, hogy fellebbezést fognak benyújtani a bírósági döntés ellen. „A végsőkig elmegyünk, hogy megvédjük alapvető jogainkat” – írta a szeparatista politikus.