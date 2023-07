Szotyori gondok

Elsőként az Olt-híd állapotát említette: ezt már annyira megviselte az idő, hogy ő maga biciklivel sem szeret ráhajtani, bár a fiatalabbak traktorral is megteszik. Az önkormányzat ugyan elhelyezett egy táblát, amely szerint legtöbb háromtonnás súlyt bír el a szerkezet, de ez a falufelelős szerint nem használt semmit. A hídra szükség van, mert sok helybelinek van földje a folyón túl, és ha kerülni kell, az nyolc kilométeres utat jelent, a lassú mezőgazdasági gépekkel szinte egy órát – magyarázta Miklós András, kérve, hogy intézkedjenek, mert még baj is történhet a rozoga híd miatt.

A csatornázással is foglalkozni kell: a hálózat kiépítését nem fejezték be, de olyan utca is van, ahonnan nem a szennyvíz elvezetése hiányzik, hanem az ivóvíz. A középületeket – a faluházát és a művelődési házat – sem csatlakoztatták még, pedig az aszfaltozás elkezdése előtt kellene ezt elvégezni. A faluháznál egyéb teendők is vannak még bőven, mert a két éve elkezdett felújítás félbemaradt.

Kerítést kellene húzni a ravatalozóház köré, mert csak egy kapu van, és a játszótér köré is, mert ott már kezdi megadni magát a régi; az egész szomszédos zöldövezetet azonban a falufelelős véleménye szerint nem kell bekeríteni.

Több támogatást kér a szotyori falufelelős a lelkészi ház építéséhez is: miután az 1800-as években épült régi paplak tönkrement, elkezdték egy új szolgálati lakás építését, de ez a kis létszámú gyülekezet anyagi erejét meghaladja, az önkormányzat pedig alig 30 ezer lejjel segített be. A lelkész jelenleg Sepsiszentgyörgyön lakik, onnan ingázik. A templom is javításra szorul, füstös és repedezett.

A legsürgősebb egy új kaszagép lenne. Miklós András állítása szerint napi négy órát dolgozik a faluban: habár nem a falufelelős dolga lenne, a közterületeken 2017 óta ő vágja a füvet és ő is takarít, de az a motoros kasza, amit évekkel ezelőtt kapott az önkormányzattól, már nem működik, egy ideje a lelkész gépével nyírja a füvet – magyarázta. Erre a kérésére rögtön választ is kapott, Vargha Fruzsina alpolgármester elmondta, hogy csökkenteniük kellett a beszerzéseket, de már dolgoznak a pénzek átcsoportosításán, és meg fogják vásárolni az új kaszagépet Szotyornak. A többi beruházásról nem tudott részleteket, nem ő foglalkozik velük, de a közeljövőben mindenre választ kaphat a falufelelős.