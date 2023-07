Megnyitották a vízcsapokat

A helyzet ugyanis továbbra sem rózsás, a felhalmozott adósságoknak csak egyharmadát sikerült behajtani az elmúlt két hétben, az első vízelzárás óta. A Közüzemek közleménye szerint ezalatt a cég és a város önkormányzata intenzív tárgyalásokat folytatott az eladósodott lakótársulásokkal, ezek eredményeként nyitották meg a vízcsapokat július 5-én. Ez nem jelenti azt, hogy hátra lehet dőlni: a következő 60 napon belül a lakótársulásoknak be kell fizetniük a keretszerződésben foglalt összegeket, mert ha nem teszik, újra elzárják a vizet.

„Kedélyeket borzoló, áldatlan helyzet” volt ez a Közüzemek szerint is. Kozsokár Attila igazgató azonban most is úgy látja, hogy „a víz elzárása bármennyire is kellemetlen, az egyetlen megoldás volt, amely eredményeket szült: a korábban felhalmozott 1,5 milliós adósság mára 1 millióra csökkent”.f Azzal a vízszolgáltató is tisztában van, hogy az évek alatt ekkorára nőtt adósságot nem lehet egyik pillanatról a másikra visszafizetni, ezért a nagyon nagy összegekkel tartozó lakótársulásokkal ütemterv szerinti törlesztésről tárgyalnak, ahol pedig ezt nem lehetett, ott alternatív megoldást keresnek – jelentette ki. Erről többet nem közölt, csak azt, hogy az önkormányzat közvetítő szerepet vállalt a Közüzemek és a két legproblémásabb lakótársulás, a Váradi 13 és az Otthon 27 között.

Az esetek többségében azonban már találtak megoldást: a vízszolgáltatás felfüggesztése óta az érintett 16 lakótársulásból öt teljes egészében törlesztette tartozásait, három lakótársulással új keretszerződést kötöttek, két lakótársulással folyamatban van a tárgyalás, két esetben az egyes lakások kizárása történt meg, egy helyen pedig e célból megkezdték a lépcsőházi vízhálózat átalakítását. A már említett két lakótársulással az önkormányzat közvetítésével folytatják a tárgyalásokat, egy helyen pedig, ahol az adósság nem éri el az 1000 lejt, ígéretet kaptak a rendezésére.

Kozsokár Attila úgy érzi, jó irányba mozdultak el a dolgok, és kifejezte reményét, hogy szeptemberben nem kell újabb drasztikus lépéshez folyamodnia a vízszolgáltatónak, mert szép lassan sikerül felszámolni a „történelmi” adósságokat.