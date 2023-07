Hétvégén rajtol a 2023–2024. évi idény, ugyanis szombaton 20 órától az Ilie Oană Stadionban rendezik a szezonnyitó Szuperkupa-mérkőzést, amelyet a bajnok FC Farul Constanța és a kupagyőztes Sepsi OSK játszik. A sepsiszentgyörgyi csapat két Román Kupa és egy Szuperkupa után története negyedik serlegét gyűjtheti be, mindezt kevesebb mint tizennégy (!) hónap alatt.

A székelyföldi gárda új vezetőedzővel vágott neki az idénynek, míg a tengerparti együttest továbbra is Gheorghe Hagi irányítja a kispadról. A Sepsi OSK Ausztriában készült, az FC Farul Constanța pedig Brassópojána után Lengyelországba utazott. A felkészülési időszakban a háromszéki alakulat három barátságos mérkőzést játszott, elveszítette a Ferencváros és a bolgár CSZKA 1948 Szófia elleni találkozókat, viszont legyőzte az ukrán élvonalba feljutott FK Polisszja Zsitomir csapatát. A kilenc alapemberét nélkülöző Constanța öt edzőmeccset játszott az elmúlt időszakban, nyert a Jászvásári Poli és döntetlent játszott az FC Brassó ellen, majd vereséget szenvedett a lengyel Warta Poznań, a Pogon Szczecin és a cseh Banik Ostrava együttesétől.

A sepsiszentgyörgyi csapat tavaly júliusban a Neuman Ferenc Stadionban begyűjtötte története második serlegét, miután a Szuperkupában diadalmaskodott a Kolozsvári CFR felett. A Sepsi OSK hat héttel ezelőtt megvédte címét a Román Kupában, a piros-fehér mezesek Nagyszebenben a Kolozsvári Universitatea ellen tizenegyespárbaj után emelhették magasba az újabb serleget. Tavaly a háromszéki együttes hamar hátrányba került a Szuperkupa-meccsen, azonban a szünet előtt Cosmin Matei egyenlített, majd a mérkőzés hajrájában Mario Rondón megszerezte a győzelmet jelentő találatot. Az akkori gólszerzők jelenleg is az együttest erősítik, ám ezúttal Cristiano Bergodi helyett Liviu Ciobotariu irányít a kispadról, aki edzői pályafutása első trófeáját szerezheti meg. A szakember 2022-ben az FC Voluntari trénereként is közel volt a sikerhez, azonban az Ilfov megyei gárda elvesztette a Sepsi OSK elleni kupadöntőt.

„Érdekes mérkőzéssel indítjuk az idényt, a Szuperkupa-meccs egyáltalán nem lesz könnyű, viszont bízunk a győzelemben. Úgy gondolom, sikerült olyan játékosokat igazolni, akikkel erősödött a keretünk, azonban az újak közül a szombati találkozón csak Bogdan Oteliță és Darius Oroian léphet pályára. Az edzőtábor kiváló körülmények között zajlott, a labdarúgók odatették magukat, igyekeztek bizonyítani az új vezetőedzőnek, aki ambíciós és motivált. A felkészülési mérkőzésekből hiba lenne érdemi következtetést levonni, hiszen a tengerparti csapatból számos alapember hiányzott, ugyanis hosszabb pihenőt kaptak. Mivel az idény első tétmeccséről van szó, szerintem mindkét együttesnek ugyanannyi esélye van a győzelemre. Remek lenne, ha rövid időn belül a Román Kupa után a Szuperkupában is címet védhetnénk” – mondta Hadnagy Attila.

Az ügyvezető igazgató csalódottan vette tudomásul, hogy a rendelkezésükre álló 2500 jegyből mindössze 1000 belépőt sikerült értékesíteniük. Csodálkozik a szurkolók hozzáállásán, mivel a Szuperkupa-mérkőzés is leg­alább annyira fontos, mint a Román Kupa-döntő, hiszen újabb trófea a tét, a Sepsi OSK pedig arra törekszik, hogy bővítse a gyűjteményét. Hozzátette, az első hetek zsúfoltak lesznek, hiszen hamarosan a bajnokság mellett az Európa Konferencia Ligában is megkezdik szereplésüket. Mindkét sorozatban próbálnak helytállni, ugyanis a megerősödött játékoskerettel lehetőség van arra, hogy egyszerre két színtéren is jól szerepeljenek, meglepetéseket okozzanak.