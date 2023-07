A székelyföldi együttes szurkolótábora legalább háromszoros létszámfölényben volt az ellenféléhez képest, ugyanis közel ezer piros-fehérbe öltözött drukker utazott Ploiești-re, míg a tengerpartól több mint 300 ultra érkezett, akik magyarellenes rigmusokkal hangoltak a mérkőzésre.

Gheorghe Hagi legénysége az első negyedórában többet birtokolta a labdát, azonban elképzelés nélkül, veszélytelenül játszott. Ezt követően magához ragadta a kezdeményezést a Sepsi OSK, amely uralta a középpályát, a címvédő az első kaput eltaláló lövést a 44. percben jegyezte. Cosmin Matei labdaszerzés után ellentámadást indított, majd Pavol Šafranko elé emelt, viszont a szlovák csatár közeli lehetőségét Mihai Aioani térddel szögletre tolta.

A sepsiszentgyörgyi gárda a 47. percben vezetést szerzett, Denis Ciobotariu beadásából az érkező Ion Gheorghe a jobb felsőbe fejelt (0–1). A tengerparti alakulat sokat tévedett, ezt kihasználva Marius Ștefănescu és Cosmin Matei is növelhette volna a Sepsi OSK előnyét, ám a kapus mindkétszer védett. A bajnok a 83. percben közel járt az egyenlítéshez, Denis Alibec földön megpattanó szabadrúgását Niczuly Roland bravúrral védte. Előtte Enes Sali fölé továbbított, Rivaldinho lehetőségét Ciobotariu blokkolta, míg a túloldalon Cosmin Matei tört kapura, ám éles szögből leadott lövését Aioani hárította. A hajrában is próbálkozott a Farul, Mihai Popescu kapáslövése fölé szállt, így a Sepsi OSK a Szuperkupában is megvédte címét.

Fotó: Inquam Photos / Alex Nicodim

Román Szuperkupa: FC Farul Constanța–Sepsi OSK 0–1 (0–0).

Ploiești, Ilie Oană Stadion, mintegy 7000 néző. Vezette: Andrei Chivulete (Bukarest). Farul: Aioani – Kiki (Sîrbu, 46.), Boli, Queirós (M. Popescu, 62.), Borza – Nedelcu, Vînă (Borgnino, 46.), Artean – Mazilu (Dumitrache, 71.), Alibec, Sali (Rivaldinho, 62.). Vezetőedző: Gheorghe Hagi. Sepsi OSK: Niczuly – Ciobotariu, Bălașa, Niňaj, Oteliță (Oroian, 69.) – Păun, Rodriguez – Ștefănescu (Damașcan, 85.), Matei (Aganović, 79.), Gheorghe (Dumitrescu, 70.) – Šafranko (Rondón, 79.). Vezetőedző: Liviu Ciobotariu. Gólszerző: Gheorghe (47.). Sárga lap: Vînă (25.), Boli (36.), Borgnino (64.), illetve Bălașa (59.), Šafranko (68.), Rondón (82.), Niczuly (90.).