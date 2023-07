Július 7–9. között sporttörténelmi viadalra került sor a Ciolpani-ban található TCS Racing Parkban, ahol az ifjúsági motokrossz-világbajnokság idei kiírását tartották meg. A népes mezőnyben – harminchét ország színeiben összesen 249 terepmotoros harcolt a 65, a 85 és a 125 köbcentis géposztály vb-címéért – ott volt az ozsdolai Ördög Zoltán is, aki számára felemásra sikeredett a hétvége. A Top Cross TCS csapatának versenyző háromszéki terepmotoros szombaton jól teljesített az időmérőn, a vasárnapi első futamon azonban kizárták, a másodikon viszont a 26. pozícióban intették le.

„Nagyon kimerítő volt a második futam, mivel az utolsók között rajtoltam el. Kevéssel később el is estem, ez pedig még nehezebbé tette a versenyemet. Roppant meleg volt, a pálya pedig körről körre egyre nagyobb kihívást jelentett, így egészen elfáradtam. Sokat edzettem itt, de ebben az erős mezőnyben és a nehéz körülmények között most csak ennyire futotta. Mindezek ellenére erősen örvendtem, hogy itt lehettem a világbajnokságon, de sajnálom, hogy elmaradt a pontszerzés” – nyilatkozta a verseny végén Ördög Zoltán, akinek a végső vb-helyezése lapzártáig sajnos nem érkezett meg.

„Felemásra sikeredett Zoltán hétvégi versenye. Az első futamon elesett, s kitolta a motorját, hogy újraindítsa, ám nem ott ment vissza a pályára, ahol kellett volna, és emiatt kizárták. A második futamon is elesett, és a mezőny végéről tornászta fel magát a 26. helyre. Nehéz ezen a szinten jól teljesíteni, jobb eredményhez pedig nagyobb támogatás kell. Összességében elégedettek vagyunk a hétvégi teljesítménnyel, ugyanis nagy dolog Ozsdoláról eljutni idáig. Lelkesen és keményen harcolt, nagy volt a nyomás rajta, de ezen a szinten már nem elég az ember, komoly technikára is szükség van” – nyilatkozta érdeklődésünkre Ördög István, 16 esztendős motorosunk édesapja.

Ifjúsági motokrossz-világbajnokság, eredmény – MX125: ♦ 1. futam: 1. Ma­this Valin (francia, GasGas), 2. Simone Mancini (olasz, Yamaha), 3. Nicola Salini (olasz, Yamaha)... kizárva – Ördög Zoltán (KTM) ♦ 2. futam: 1. Janis Martins Reisulis (lett, Yamaha), 2. Mathis Valin (francia, GasGas), 3. Francisco Garrica (spanyol, GasGas)... 26. Ördög Zoltán (KTM).