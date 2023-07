Rémségek otthonai

Voluntari-ban a családügyi, ifjúsági, esélyegyenlőségi miniszter, Gabriela Firea férje a polgármester. Firea mossa kezeit, mondván, hogy ő nem tudott semmiről, pedig reggel, kávézás közben szólhatott volna neki a férje, mert egy polgármesternek kellene tudnia, mi történik a „birtokán”. Bár ő mondhatja, hogy nem ismerhet minden, a „faluban” keringő pletykát, hisz Voluntari-nak 42 ezer lakosa van. A miniszter asszony egyik barátnője és tanácsosa, akinek köze volt az idősotthonokat működtető társasághoz, viszont beadta lemondását.

A belügyminiszter szerint ezekre a bűncselekményekre csak összetett és évekig tartó nyomozás során deríthettek fényt. Az volt a helyzet, hogy nem lehetett elsietni a dolgot, mert ha elhamarkodottan cselekednek, a végén a mostani vádlottak eltüntették volna a bizonyítékokat, tisztába teszik az ott élőket naponta (nem hetente, mint most), elkezdik kímélni, nem dolgoztatják, felhizlalják, és így nem lehetett volna vádat emelni ellenük, mint ahogy ez végre sikeresen megtörtént.

Különben is, ha netán ellenőrök mentek, nem találtak semmi problémát. Mivel igen sok volt az otthonlakó, az ellenőrzések idejére éjszaka elszállították őket más helyekre, például egy arra a célra bérelt házba, mert a fogyatékkal élők száma az alkalmazottakéhoz képest igen nagy volt. Még az is megtörtént, hogy az alkalmazottat kérték meg, vinne haza néhányat az ellenőrzés idejére. A rossz és régi élelmet nem dobták a szemétbe, hanem az udvaron levő garázsba rejtették, majd ismét a „pácienseknek” adták.

Kár, hogy a mi főfogyasztóvédőnket nem vitték oda. A fogyasztóvédelem nálunk azért bírságolta meg az önkormányzat alárendeltségébe tartozó öregotthont, mert lejárt szavatosságú babérlevelet, kaprot, törött nyelű kést és rozsdás reszelőt, a hűtőszekrényben az élelmiszereken kívül inzulint és Covid-tesztet találtak. Lehet, hogy nem egyforma törvények és ellenőrzések vannak Ilfov és Kovászna megyében?

A voluntari-i idősotthonokban történt visszaélések miatt négy személyt letartóztattak, tizenegyet házi őrizetbe vettek. Hárman szabadlábon védekezhetnek azok közül, akik az idős, beteg, fogyatékkal élők ellen a rémtetteket elkövették vagy elhallgatták. Hogy ne legyenek anyagi gondjaik, a „bennlakók” egy részét megszabadították pénzüktől és ingatlanjaiktól.

A nyomozók szerint az idősotthonokat két, 2020-ban megalakult bűnszövetkezet működtette, az ott lakókat éheztették, kihasználták, bántalmazták, embertelen körülmények között tartották és ingyenmunkára kényszerítették. Most közülük 56-ot kórházba szállítottak, és négy bent is maradt. Az egyik orvos azt mondta, hogy soha nem látott ennyire piszkos körülmények között tartott embereket. Mintha egy konténerben tartották volna őket, mocsokban, teljesen dehidratálódtak – mondta egy másik. Gyomrukban gombokat és gyöngyöket találtak. Valószínű, éhségükben a ruhájukat is megették.

A „rémségek otthonainak” főnökéről a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség munkatársai azt állítják, hogy bombaüzletével 3,7 millió lejt kapott Bukarest 3. és 6. kerületének szociális igazgatóságaitól támogatás címén. De mentségére szolgáljon, hogy költségei is igen nagyok lehettek, mert csak egy éjszaka 25 ezer eurót költött kábítószerre, prostituáltakra, neki daloló bandára.

Az egyik otthonban dolgozó asszisztensnőt, akit letartóztattak, majd hatósági megfigyelés alá helyeztek, megkérdezték az újságírók, hogy milyen körülmények voltak az otthonban, és azt válaszolta: ahhoz képest, hogy neki a fogdában milyen embertelen körülményei voltak, elég jók.

Az ilyenek megérdemelnék, hogy öregkorukban egy olyan rémséges otthonba kerüljenek, mint ahol mostanig dolgoztak. De addig is egy börtönbe, ahol – mint mondta – rosszabbak a körülmények.