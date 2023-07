Június 30. és július 9. között Bulgária fővárosa, Szófia adott otthont az U18-as korosztály számára kiírt B-divíziós Európa-bajnokságnak, amelynek tizennyolc csapatos mezőnyében ott volt a Loredana Ion irányította romániai válogatott is. A másodosztályos kontinenstornán részt vevő nemzeti csapatba két háromszéki játékos is behívót kapott: a magyarországi BEAC Újbuda alakulatát erősítő sepsiszentgyörgyi Nemes Gréta mellett a Nemzeti Ligában érdekelt KSE céhes városi kosarasa, Bara-Németh Beáta is magára öltötte a címeres mezt.

A sorsolást követőn Románia a C jelzésű négyesbe került, ahol csoportellenfelei között két későbbi dobogós alakulat mellett Ausztria is szerepelt. A Loredana Ion edzette válogatott bal lábbal rajtolt a bolgár Eb-n, hiszen első meccsükön szoros csatában 61–68-ra kikaptak az osztrákoktól. A második találkozójukat a későbbi ezüstérmes Luxemburggal vívták, és tízpontos, 92–82 arányú vereségbe szaladtak bele. A csoportkör utolsó mérkőzését a tornát bronzéremmel záró Görögországgal játszották, és ezen sem termett számukra babér, 54–69-re veszítették el a meccset. A folytatásban következett a 9–18. helyért kiírt hely­osztó, amelyet három újabb kudarccal és egy győzelemmel fejeztek be a romániai lányok. Játékosaink negyedik Eb-ellenfele Svédország volt, és 65–78-as román vereséggel fejeződött be az összecsapás. A következőben Észtországgal csatázott Románia, a párharcot a balti állam legjobbjai nyerték meg 70–35 arányban, majd jött az Ukrajnával szemben 66–63-ra elvesztett meccs. Az utolsó helyosztón Bara-Némethék a norvégokkal találkoztak, akiket 80–67-re vertek meg, így végül a 17. pozícióban zárták az Eb-t.

A sepsiszentgyörgyi Nemes Gréta minden mérkőzésen lehetőséget kapva csak 50 percet töltött a pályán (átlagban 7,1 perc), ez idő alatt 15 lepattanót, 6 gólpasszt és 5 pontot jegyzett. A kézdivásárhelyi Bara-Németh Beáta 125 percet (átlagban 17,9 perc) volt a parketten, s összesen 48 leszedett labda – ezzel a válogatott legjobbjának bizonyult –, 7 assziszt és 36 pont került a neve mellé.

A szófiai küzdelemsorozat egyébként Horvátország sikerét hozta, akik a döntőben 93–66 arányban azt a a Luxemburgot győzték le, amelynek a másod­edzője a sepsiszentgyörgyi Sinka Andrea volt. A bronzérem a görög lányok nyakába került.

A végeredmény: 1. Horvátország, 2. Luxemburg, 3. Görögország, 4. Bosznia-Hercegovina, 5. Szlovákia... 15. Ausztria... 17. Románia.