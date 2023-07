Borzalmak állama

Az Ilfov megyei szociális otthonokban csontra éheztetett, elhanyagolt, javaikból kiforgatott és ráadásul bántalmazott pszichés betegek és idősek esete a világ minden táján elfogadhatatlan, egy huszonegyedik századi európai ország számára pedig még nagyobb szégyen. Hogyan lehetséges, hogy hosszú ideig senki nem lépett fel az intézményesített kegyetlenkedés és megalázás ellen: sem egy orvos, sem egy ápoló, sem a hozzátartozók, sem a szomszédok, akik látták a meztelenül kérincsélő, és verésektől, illetve saját ürüléküktől sebes, foltos bőrű öregeket, sem a fenntartó és ellenőrző hivatalok? A nyilvánosságra került képek a második világháború haláltáboraira emlékeztetnek, de azóta eltelt 80 év, és most már egy olyan világ része Románia is, amelynek egyik alapelve az emberi jogok tiszteletben tartása. Jól tudjuk, hogy ezt errefelé inkább hirdetik, mint gyakorolják, de az a mértékű embertelenség, amit ez a történet felszínre hozott, mégis mellbevágó egy önmagát kereszténynek valló társadalomban. Ugyanakkor felháborító is, mert a hatóságok elnézésére nincs mentség: a jelek szerint évekig nem végezték el a dolgukat, újfent megerősítve, hogy egy kudarcot vallott államban élünk.

Hónapok teltek el, amíg az illetékes szervek egyáltalán foglalkozni kezdtek a sajtóban már év elején feltárt szörnyűségekkel, és újabb hónapokig hagyták a szenvedőket kínzóik kezében azon a címen, hogy bizonyítékokat gyűjtenek. Az eddig nyilvánosságra került részletek szerint kiterjedt bűnözői hálózatról van szó, amelynek szövevényé­ben több szál is Gabriela Firea szociáldemokrata politikus és családügyi miniszter közelébe vezet: férje hatodik polgármesteri mandátumát tölti Voluntari város élén (ott működtek ezek a menhelyek), testvére a szociális igazgatóság vezetője volt az elmúlt években, barátnője az egyik menhelyet működtető egyesület alelnöke, a bűnszövetkezet főnöke pedig korábbi hivatali sofőrje, akit le is tartóztattak. S habár Marcel Ciolacu kormányfő és szociáldemokrata pártelnök példás szigorral való eljárást helyezett kilátásba, a leváltások Bukarestben, a központi ügynökségeknél kezdődtek, nem a közvetlen felelősök között; ott egyelőre vizsgálódnak. Sok reményt azonban nem kell ezekhez az eljárásokhoz fűzni: várhatóan jó sokáig elhúzzák őket, és közben megpróbálják minimalizálni a károkat, illetve büntetéseket, mert a rendcsinálási szándék későn is jött, és nem is őszinte.

Egyrészt azért, mert ebben a botrányban zömmel szociáldemokraták érintettek, de ez a kisebbik gond: a párt mindig meg tudott szabadulni kellemetlenné vált embereitől. A „lényegi probléma” az a „korrupt és tehetetlen rendszer” (ezek Ciolacu szavai), amelyet épp az 1989 után legtöbbet kormányzó szociáldemokraták alakítottak ki a maguk igényei szerint. Ez a rendszer pedig erősebb, mint valaha.

Borítókép: Inquam Photos / Octav Ganea