Csűr-underground

A Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert Hálózat részeként, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával újabb képzőművészeti rendezvényre kerül sor az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület szervezésében, július 13-án, csütörtökön a Bikfalvi Kulturális Központban. 17 órától megnyitó a csűr előtti udvaron, majd vezetett séta Horváth Levente, Rizmayer Péter és Péter Alpár képzőművészek bikfalvi csűrökben megvalósuló kamarakiállításaihoz. Ezt követően Péter Alpár dél-afrikai úti beszámolója a Kulturális Központ konferenciatermében a Tankwa Artscape rezidens programról.

Zene

ÜVEGHANG AKADÉMIA: MAROKKÓ ZENÉJE. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet minden zenekedvelőt hív az Üveghang Akadémia zenei ismeretterjesztő képzés idei ötödik előadására ma 19 órai kezdettel a Park Hotel Di Stefano termébe. Ezúttal a marokkói zene titokzatos világába kalauzol el a Chalaban Együttes, amely egyetlen marokkói (afro-arab) zenét játszó formáció Magyarországon, az észak-afrikai berber és gnawa zenei hagyományokból építkezik. A zenekar tagjai: Said Chalaban (ének, guembri, oud és ütőhangszerek), Kálmán András (billentyűs hangszerek), Mészáros Ádám (gitár), Koroknay András (basszusgitár), Krecsmáry Zsolt (dob). Az előadás időtartama várhatóan 60 perc, a belépő a felnőtteknek 10 lej, gyermekeknek/diákoknak ingyenes.

Kiállítás

KÉZDIVÁSÁRHELY. Az Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítótermében négy hatvani képzőművész, Bugyi István József, Mátyássy Gábor, Szpisják Pál és Maldrik Gábor, valamint kilenc kézdivásárhelyi alkotó – Sárosi Csaba, Sárosi Mátyás Zsolt, Vetró András, néhai Vetró-Bodoni Zsuzsa, Vetró-Bodoni Sebestyén András, Vetró-Bodoni Barnabás, Nagy Lajos, Vajna László Károly és Gábor Balázs – közös kiállítása tekinthető meg július 13-ig.

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Művészeti Központban július 18-án, kedden 15 órától megnyílik Jándi Dávid (1893–1944) festőművész emlékkiállítása. A tárlatot, amely egyben a XXXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem – Tusványos kísérőrendezvénye is, Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Németh Zsolt, a Magyar Országygyűlés Külügyi Bizottságának elnöke és Bordás Beáta művészettörténész, a kiállítás kurátora nyitják meg. A tárlat megtekinthető augusztus 26-ig keddtől péntekig 9–17, szombaton 10–16 óráig. * A Székely Nemzeti Múzeum Árnyalatok című kiállítása a Lábas Házban augusztus 31-ig tekinthető meg hétköznap 9 és 16, hétvégén 10 és 14 óra között. A tárlaton Borbély Izabella festett selymei, a Portéka Egyesület, valamint Opra Etelka kézdivásárhelyi tojásíró növényi festékekkel festett tojásai láthatók, utóbbiak Kakas Zoltán gyűjteményéből.

KOVÁSZNA. Augusztus 2-áig látogatható a Kádár László Képtárban a 33. Csoma Napok részeként megnyitott Idő... kapu a múltba, kapu a jövőbe pályázatra bejutott művészek alkotásaiból megrendezett Csoma-tárlat. A kiállításon megtekinthetők a szakmai zsűri – Kányádi Iréne művészettörténész, Ütő Gusztáv képzőművész és Berze Imre szobrászművész – által Kőrösi Csoma Sándor-díjban és Szentimrei Judit-díjban részesített alkotások. Nyitvatartás: keddtől péntekig 9–16, szombaton 10–14 óráig. Belépő: 4 lej felnőtteknek, 2 lej diákoknak és nyugdíjasoknak.

Előadás Kézdivásárhelyen

Mandics György író, rováskutató Mit mondanak a rovásírásos krónikák a székely és a magyar őstörténetről? című előadását ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Gyűjtemények Házában (21-es udvartér 1. szám) hallhatják. Beszélgetőtárs: Sántha Attila, házigazda: Beke Ernő, a Gyűjtemények Háza tulajdonosa.

Családtalálkozó

A Bardocz, Bardócz, Bardoczy családok leszármazottjainak tizedik világtalálkozóját augusztus 6-án Kézdivásárhelyen tartják. Jelentkezni július 25-ig lehet Bardocz Tündénél (telefon: 0728 846 064), Bardocz Istvánnál (0745 141 974), Balázs Katalinnál (telefon: 0744 842 269) és Beke Ernőnél (0744 202 702).

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 16 órától Elemi (románul beszélő), 16.30-tól A szépség és a szörnyeteg (magyarul beszélő), 18.15-től Transformers: A fenevadak kora (román feliratos), 18.30-tól Hableány (román feliratos), 20.15-től Indiana Jones és a sors tárcsája (magyarul beszélő), 20.30-tól Halálos iramban 10. (magyarul beszélő).

KOVÁSZNA. A Művelődési Központban ma 11 órától a Ready Player One című filmet vetítik magyar szinkronnal. Jegyár: 10 lej.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő elődásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 8 órától imaszándékok fogadása, 8.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 8.50-től Jézus Szíve litánia, 9 órától szentmise Lupényból, 9.50-tól A hét plébániája, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Megjelent

Megjelent a Korunk júliusi lapszáma, melynek témája: a szórakozó emberiség. Mindenkori emberi igényünk, hogy kilépjünk a szigorú keretekből, megteremtsük a szórakozás terét és idejét. Tesszük ezt tudatosan vagy sokszor akár ösztönösen. Szórakozási formákat hozunk létre, amelyek idővel a társadalmi változásokhoz igazodnak. A lapszám a szórakozás különböző vetületeit mutatja be: megfér benne a korabeli udvari bolondok világa és az idei cannes-i film­fesztivál pompája is. Bodó Julianna nyitó tanulmánya az ünnep és a szórakozás összefügéseit taglalja, Könczei Csongor a régi kolozsvári táncmulatságok hangulatába vezet be, Kovács Zsolt pedig a 18. századi hazai ünnepi díszkivilágításokat mutatja be. A következő tanulmányok a mozi világába visznek: Tóth Gödri Iringó a filmfesztiválokról ír, Farkas Boglárka Angéla pedig a sci-fi filmek kapcsán tesz fel izgalmas kérdéseket. Nem hiányozhatnak a 21. század tipikus szórakozási formái: a videojátékokat Péter Árpád járja körül, a valóságshow-k és a közösségi média világát pedig Glózer Rita. Szó esik benne divatról, zenei fesztiválokról és slammerekről is. A lapszámot Könczey Elemér festményei illusztrálják.

Ingyenes ügyintézés Bardocon

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Bardocon a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

CSEREBEREKLUB ÉS HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órától a Cserebereklub, 18 órától az alagsorban a Humorpince várja az érdeklődőket, szórakozni vágyókat.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.