A lényeg: a köz, a társadalom zöme részéről világos és létfontosságú mindkét érzelemcsoport előjelének ismerete. Ha akár a nagyvilágot nézzük, akár földrészünket, Kárpát-medencénket, akár az anyaországot vagy szomszédjait, ezt a harcot látjuk: a giga rossz és a sokkal kisebb jó csatáját. És ebben a csatában – akarva-akaratlan – mi magunk is, székely-magyar Dávidkák, fülig benne vagyunk, hisz végső soron a mi bőrünkre megy ki a játék. A szabályok megalkotói ülnek sok-sok méter magas faluk mögött az őrzött biztonságban, mi meg isszuk az általuk kifőzött trutyi levét. Legalábbis ez lenne a terv. De – mint kereszteléskor – mi, magyarok állandóan ellene mondunk az ördögnek.

Például a magyar EU elnökség körüli politikai hisztéria azért is lángolt fel ilyen hevesen, mert Magyarország felvetette: elnöksége alatt napirendre tűzi egy olyan jogállamisági eszköz kialakítását, amellyel elérhető, hogy az unió intézményein belül is érvényesüljenek azok a jogállami kritériumok, amelyeket számonkérnek a tagállamokon, ez pedig pánikot idézett elő. Világos: a Jupiter és kis­ökör örök meséje. De igaz a gyűlölködőkkel kapcsolatos másik idézet is: „Gyűlölnek minket, mert ők nem mi.” Hiszen szeretnének jók, valamiben – ha nem is Istenben – hívők, bátrak, szeretetet sugárzók lenni, mint mi vagyunk, ha kicsit összeszedjük magunkat, de erre képtelenek. Ezért gyűlölnek. Egyszerűen irigyek. És ez a méreganyag lassan elemészti őket. Nem minket. Őket. Ezért próbálkoznak a fizikai megsemmisítésünkkel is akár, de a hosszú távú szellemivel mindenképp. Kihasználva a gyáván lapuló „semlegesek” hallgatását is. Szijjártó Péter meséli, hogy amikor a tanácskozásokon harcosan kiáll a magyar érdekek mellett, nyíltan ellenzi az evidensen rossz javaslatokat, kapja a gratuláló sms-eket az asztalnál ülő külföldi kollégáktól, de ők maguk csendben maradnak, majd a sajtónak nyilatkozva elítélik Magyarországot. No comment. Tele van Európa gyáva, gerinctelen, színtelen-szagtalan politikusokkal. Mögöttük meg a teljes sajtó és a globalista elit. Őket pedig a balga lelkesedés és/vagy a pénz mozgatja. Élvezik a 9000–28 000 eurós havi fizetésüket és szájalnak.

És akkor jönnek ezek a gumicsizmások valami Magyarország nevű porfészekből, és nemcsak erőt mutatnak, hanem tükröt is: megmutatják a megalkuvóknak és az egész világnak, hogy mennyire gyengék. Ezért a harag. Pedig mi csak hazánkat, nemzetünket szeretjük, védjük. Nem őket bántjuk.

Mi építeni akarunk. Ők rombolni, sajnos.

