Az RMDSZ számításai szerint mintegy 1,1 millió magyar él Románia területén. Az rmdsz.ro honlapon közzétett adatok szerint 25 közigazgatási egységben biztosan 20 százalék alá csökkent a magyarság aránya 2011-hez képest, s bár a legtöbb helyen számunkban is, arányainkban is apadtunk, vannak kivételek: néhány településen megőrizte arányait a magyarság, néhányon pedig növelte is. Utóbbiak között található Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely, valamint Bákó megye is.