Csűr-underground

A Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert Hálózat részeként, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával újabb képzőművészeti rendezvényre kerül sor ma az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület szervezésében a Bikfalvi Kulturális Központban. 17 órától megnyitó a csűr előtti udvaron, majd vezetett séta Horváth Levente, Rizmayer Péter és Péter Alpár képzőművészek bikfalvi csűrökben megvalósuló kamarakiállításaihoz. Ezt követően Péter Alpár dél-afrikai útibeszámolója a Kulturális Központ konferenciatermében a Tankwa Artscape rezidens programról.

Zene

NYÁRESTI KONCERTek. A sepsiszentgyörgyi Vártemplomban július 16-án 19 órától kerül sor a következő zenei előadásra. A Bánat nélkül című koncerten Sebestyén Lázár Regina (zongora) és Dénes Dorottya (cselló) előadásában Járdányi Pál, Farkas Ferenc, Bartók Béla művei, valamint az előadók saját szerzeményei szólalnak meg. A belépés díjtalan. A rendezvényt Sepsiszentgyörgy önkormányzata támogatja.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 16.15-től Richard, a gólya visszatér (magyarul beszélő), 16.30-tól Ruby Gillman, tinikráken (románul beszélő), 18 órától Pókember – A pókverzumon át (magyarul beszélő), 18.15-től Tranzit (román feliratos), 20.15-től Indiana Jones és a sors tárcsája (román feliratos), 20.30-tól Insidious: A vörös ajtó (román feliratos).

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Központban ma 11 órától a Wonder Woman című filmet vetítik román felirattal. Jegyár: 10 lej.

Textilfestő műhelymunka

A Székely Nemzeti Múzeum Árnyalatok című kiállításához kapcsolódóan július 22-re, szombatra Páll Etelka szövő, növényi festő és Borbély Izabella selyemfestő vezetésével műhelymunkát hirdetnek olyan felnőtteknek, akik a növényi festés, mintázás rejtelmeibe szeretnének betekintést nyerni. A 10–18 óra között tartó műhelymunka témája az ecoprint vagy ökonyomat-technika. A foglalkozás során a résztvevők alaposan megismerkedhetnek a természetes anyagokkal való növényi festés minden részletével, a festőnövényektől a festőlevek elkészítésének módjáig. A nap során készül majd egy csodálatos képet megjelenítő, 130×30 centiméteres selyemsál, egy hasonló technikával készülő szatyor, illetve egy 70×70 centiméteres pamutvászon, amely a későbbiekben szabadon felhasználható. A részvételi díj 300 lej/fő, mely tartalmazza az egész napos képzés díját és minden anyagköltséget. Jelentkezni a lazarpkinga@gmail.com e-mail-címen vagy a 0744 863 495-ös telefonszámon lehet július 19-ig. A résztvevők száma korlá­tozott.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Művészeti Központban július 18-án, kedden 15 órától megnyílik Jándi Dávid (1893–1944) festőművész emlékkiállítása. A tárlatot, amely egyben a XXXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem – Tusványos kísérőrendezvénye is, Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Németh Zsolt, a Magyar Országygyűlés Külügyi Bizottságának elnöke és Bordás Beáta művészettörténész, a kiállítás kurátora nyitja meg. A tárlat megtekinthető augusztus 26-ig keddtől péntekig 9–17, szombaton 10–16 óráig. F A Székely Nemzeti Múzeum Árnyalatok című kiállítása a Lábas Házban augusztus 31-ig tekinthető meg hétköznap 9 és 16, hétvégén 10 és 14 óra között.

Hitvilág

ELKÖSZÖNŐ SZENTMISE. A kézdivásárhelyi Kantai-Szentháromság-templomban július 16-án, vasárnap 19 órától búcsúzik az egyházköz­ségtől Olasz Béla tisztelendő, aki Székelyudvarhelyen folytatja papi szolgálatát.

SZENT IMRE KOLLÉGIUM. A marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium bentlakásos lehetőséget biztosít olyan egyetemistáknak, akik keresztény, magyar identitásukat támogató közösséget keresnek. Érdeklődni a mustarmag2000@yahoo.com e-mail-címen.

MÁRIA KÖSZÖNTŐ. A kovásznai Szent István-templomban július 15-én, szombaton ünnepélyes Mária-köszöntőt tartanak a következő program szerint: 17 órától szentségimádás; szentmise 18 órától, amelynek szónoka Cocris Constantin Rudolf újmisés; a szentmise után rózsafüzér imádság, majd gyertyás körmenet. A zenei szolgálatot a KIKAPCS-olsz! Katolikus ifjúsági zenecsoport látja el. A szentmise után újmisés áldásban részesülnek a jelenlévők.

Fotópályázat és kiállítássorozat

A Magyar Fotóművészek Világszövetsége fotópályázatot és kiállítássorozatot rendez a magyar és a határainkon túl élő és alkotó, magukat magyar nemzetiségűnek valló fotográfusok részére. A tárlat célja bemutatni és népszerűsíteni mindazon magyar alkotók munkásságát, akik a Kárpát-medencében vagy azon is túl, az egyetemes fotókultúrát gazdagítják, ugyanakkor művészeti tevékenységükkel kapcsolatokat teremtenek a különböző országok, népek és kultúrák között. Életkortól és foglalkozástól függetlenül bárki részt vehet a pályázaton, aki magyar állampolgár vagy magyar nemzetiségűnek vallja magát. Az alkotói szabadságot semmilyen formában nem korlátozzák. A pályázatra csak olyan felvételeket nevezhetnek a szerzők, amelyek a korábbi Nemzetközti-Magyar Fotószalonokon még nem szerepeltek. Kategóriák: általános (színes, monokróm); Himnusz – 200 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt; magyar közmondások; állatok és természetes környezetük; Madách Imre: Az ember tragédiája (kizárólag archaikus eljárással készült képek) – 200 éve született Madách Imre. Ifjúsági kategória: 15 éves korig, 15–21 éves korig, 21–28 éves korig. A nevezési lapot és a képeket az mfvszfoto@gmail.com e-mail-címre kell küldeni. Szerzőnként legtöbb 5–5 db digitális vagy digitalizált felvétel küldhető be JPG formátumban, 10-szeres tömörítéssel. Beküldési határidő: augusztus 8.

A díjazott és válogatott képek egy éven keresztül területi régiónként kerülnek bemutatásra. A képek 2023–2024-ben 15–21 nagyvárosba jutnak el a Kárpát-medencében.

65 éves véndiák találkozó Kovásznán

A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum első, 1958-ban kezdő évfolyama július 15-én 11 órakor 65 éves véndiák-találkozót tart az iskolában. Egyúttal megünneplik a kovásznai líceumi oktatás 65. évfordulóját is. A szervezők szeretettel várják a még élő osztálytársakat.

Családtalálkozó

A Bardocz, Bardócz, Bardoczy családok leszármazottjainak tizedik világtalálkozóját augusztus 6-án Kézdivásárhelyen tartják. Jelentkezni július 25-ig lehet Bardocz Tündénél (telefon: 0728 846 064), Bardocz Istvánnál (0745 141 974), Balázs Katalinnál (telefon: 0744 842 269) és Beke Ernőnél (0744 202 702).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kilyénben ma és holnap 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy csatlakozási munkálatok miatt július 14-én, pénteken 8.30–17 óráig szünetel az ivóvízszolgáltatás az Árkosi úton levő 25-ös lépcsőházban, a Kossuth Lajos negyedben és Árkos helységben. Egyes területeken a vízminőség, illetve a nyomás megfelelő paraméterinek elérésétől függően késhet a vízellátás újraindítása. Amennyiben a vízellátásban hiányosságokat észlelnek, panaszaikat a 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefonon lehet jelezni.

ÖNISMERETI TÁBOROK. Antalka Ágota vezetésével a 14–18 éves korosztálynak július 17–20. között, a 10–14 éves korosztálynak július 24–27. között naponta 9–13 óráig önismereti táborokat szerveznek Sepsiszentgyörgyön. Érdeklődni és jelentkezni a 0773 784 763-as telefonszámon.