Néptánc és kézművesség Csernátonban

A július 3–7. közötti műhelymunkát a Kovászna Megyei Művelődési Központ és Kovászna Megye Tanácsa közösen szervezte, partnerségben a Romániai Magyar Néptánc Egyesülettel – olvasható a Kovászna Megyei Művelődési Központ közleményében. Mint írják, a programban tánc- és énektanítás, drámajátékok, nemezelés, gyöngyfűzés, hímzés és tematikus előadások szerepeltek.

Az új – táncos és kézműves – élményekre vágyó táncoktatókat, tanítókat, pedagógusokat az idei táborban Vajdaszentivány világába kalauzolták el a szakirányítók, Cserey Both Zsuzsa és Both József. A táncok megtanulása, gyakorlása és azok módszertana mellett Prezsmer Boglárka vezetésével a táncosok drámajátékokon vettek részt, és Kolozsi Ildikó irányításával nemezelésre, Szász Etelka vezetésével gyöngyfűzésre került sor, míg Végh Éva a hímzés rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket.

Az ötnapos műhelymunkán előadásokból sem volt hiány: Both József szakmai vezető a néptáncmotívumok felépítését mutatta be „természetes mozdulatokból”, Cserey Both Zsuzsa, a tábor másik szakmai irányítója Vajdaszentiványról és annak viseletéről beszélt, Didici Norbert táncpedagógus Gyimesfelsőlokról és az alkalmazkodás pedagógiájáról nyújtott ismeretterjesztést, végül pedig Pozsony Ferenc nyugalmazott egyetemi tanár, néprajzkutató A pityókás kenyértől a nemzet kenyeréig című előadása hangzott el. A táncoktatások és énektanulások alatt, valamint az esti táncházakban Ábri Béla, Horváth Tas és Csoboth Lehel húzta a talpalávalót.