A legnegatívabb választ Szabó Kincső Kingától kaptuk, aki gyermekkorától arra készül, hogy tanítónő legyen, el is érte az álmát, de alig egy év tanítás után nagyot csalódott a rendszerben. Az elmúlt tanévben a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában tanított Step by step osztályban, nagyon megszerette a gyermekeket, azt reméli a vizsga hozzásegíti ahhoz, hogy továbbra is ott maradhasson. Igen készült a vizsgatanításra, szerinte jól is sikerült, de alig néhány órát tudott örvendeni a teljesítményének, mert még aznap délután értesítették, hogy a tanügyi alkalmazottak általános sztrájkja miatt az idei versenyvizsga csak írásbeliből áll, tehát törlik az óraellenőrzés eredményét. A fiatal tanítónő az alacsony bérezést is szóvá tette, szerinte, ha a szülei nem segítenék, anyagilag nem tudna megállni a saját lábán.

Szabó Szabolcs, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum történelem szakos tanára is túl volt már a vizsgatanításon, amikor közölték vele, hogy fölösleges volt, ő inkább azt említette meg, hogy az írásbelin ugyan közepes nehézségűek voltak a kérdések, de ahogy mondta, csavarosak. Évek óta nem hirdetnek meg végleges állást történelem szakon, a vizsgázók azt remélik, legalább helyettesként maradhatnak korábbi helyükön.

Salamon Csaba Attila is történelemtanár, az elmúlt tanévben a Váradi József Általános Iskolában és a nagyajtai Kriza János Általános Iskolában tanított, szeretné megtartani az óráit, s bár az elmúlt két évben nyolcas fölötti jegyre vizsgázott, idén is szeretné bebiztosítani magát magas általánossal és már készül a jövő heti véglegesítő vizsgára.

Falun még nehezebb egész normás álláshoz jutni, mint városon, mert kevés a gyermek, sok az összevont osztály. A vargyasi Ilkei Ildikó Izabella évek óta ilyen osztályban tanít, az elmúlt tanévben Székely­száldoboson előkészítős, elsős és harmadikos diákjai voltak. Tizenhat éve tanítónő, de annak ellenére, hogy többször jó eredménnyel vizsgázott, nem jutott címzetes katedrához, mert a környéken nincsenek üres állások. A szintén vargyasi Mitra Zsuzsa Katalin korábban elemiben tanított, az utóbbi években Erdővidék több települését megjárta óvónőként, idén is óvodai helyre pályázik, ő is a kevés gyermekre panaszkodik.

A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban tartott tegnapi vizsgán többségében fiatal pedagógusok vettek részt, közel százan idén végezték felsőfokú tanulmányaikat. Vannak, akik sokadszorra próbálkoznak, szeretnének minél nagyobb jegyet elérni, ami segítheti őket abban, hogy a kiszemelt állást elfoglalhassák. A megyeszinten meghirdetett százhét végleges katedrából csak hetes fölötti jeggyel lehet választani, másoknak marad a helyettesítés a következő tanévben is.