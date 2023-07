Elítélték Bóné Ferencet

Húszévi letöltendő börtönre ítélte a barátnőjét megfojtó Boné Ferencet alapfokon a Kolozs megyei törvényszék, és ehhez hozzáadják a korábban kiszabott 15 hónapos felfüggesztett szabadságvesztést is, így a Sapientia EMTE volt egyetemi oktatójának összesen 21 évet és három hónapot kell leülnie.

Emellett fizetnie is kell: 10 ezer lej anyagi és 150 ezer euró erkölcsi kártérítést áldozata apjának, valamint a perköltséget. Enyhítő körülmény nincs, mivel tette elkövetése után nem jelentkezett a rendőrségen, és két elmeszakértői vélemény is beszámíthatónak mondta. A húszévi börtön a kiróható legsúlyosabb büntetés, amit az ügyész kért az áldozat életkorát, az emberölés körülményeit és a vádlott előéletét is figyelembe véve. Az ítélet nem jogerős, 10 napon belül megfellebbezhető. Boné Ferenc tavaly májusban gyilkolta meg barátnőjét, a 30 esztendős Molnár Beátát; holttestét nejlonzsákba csomagolta, és egy elhagyatott benzinkút mögötti területen elrejtette Bihar és Kolozs megye határán, majd menekülni próbált. A rendőrök Nagyváradon fogták el pár nap után, egy forgalomból kivont tehervagonban bujkált. Előző, felfüggesztett büntetését azért kapta, mert korábbi barátnője hónapokig kórházban feküdt, miután Boné a nyílt utcán különös kegyetlenséggel ütlegelte és rugdosta.