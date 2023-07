Július 17-én 18 órától a legkisebbektől a legidősebbeken át mindenkit, de főleg a rajzfilmkedvelő közönséget célozzák meg. A csíkszeredai Mesehetes zenekar rajzfilmek zenéit hozza el koncertzenévé átdolgozva. A zenekar tagjai: Szilágyi Nóra (ének), Boldizsár Szabolcs (fuvola), György Csongor (dobok), Hompoth Ar­thur (dobok), Krizbai Imre (gitár), Szakál Attila (basszusgitár). A koncert után A Mézga család című rajzfilmsorozat 55. évfordulójának alkalmából egy válogatást is levetítenek a sorozat epizódjaiból 19.30-tól a Művész moziban. A belépőjegyek ára minden eseményen 15 lej a felnőtteknek, 7 lej a diákok és nyugdíjasok számára, 6 év alatt a belépés ingyenes. Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában, valamint a helyszínen is lehet majd vásárolni.

Zene

NYÁRESTI KONCERTEK. A sepsiszentgyörgyi vártemplomban július 16-án, vasárnap 19 órától kerül sor a következő zenei előadásra. A Bánat nélkül című koncerten Sebestyén-Lázár Regina (zongora) és Dénes Dorottya (cselló) előadásában Járdányi Pál-, Farkas Ferenc-, Bartók Béla-művek, valamint az előadók saját szerzeményei szólalnak meg. A belépés díjtalan. A rendezvényt Sepsiszentgyörgy Önkormányzata támogatja.

JAZZ ÉS IMPROVIZÁCIÓS ZENEI MŰHELYMUNKA. A 16. Dzsessz és Improvizációs Zenei Tábort július 16–23. között tartják Sepsiszentgyörgyön a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében, partnerségben a MUKKK Kulturális és Ifjúsági Egyesülettel. A napi program: egyéni hangszeres oktatás, jazzelmélet, jazztörténet, zenekari gyakorlat, koncertek és jam sessionök. Vezető és oktató tanárok: Kovács Linda és Pocsai Kriszta (ének, vokál), Márkus Tibor (zongora, jazzelmélet), Juhász Gábor (gitár), Tóth Viktor (szaxofon, klarinét), Kovács Ferenc (hegedű), Megyaszay István (basszusgitár) és Jeszenszky György (dobok, ütőhangszerek). Érdeklődni és jelentkezni a 0742 769 628-as telefonszámon vagy az endrelazar@yahoo.com e-mail-címen lehet.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 16.30-tól Ruby Gillman, tinikráken (magyarul beszélő), 16.45-től Ralipilóták (románul beszélő), 18.15-től Mission: Impossible – Leszámolás, első rész (magyarul beszélő), 19 órától Rosszul vagyok magamtól (román feliratos), 20.45-től Tűzpiros égbolt (román feliratos), 21 órától Insidious: A vörös ajtó (román feliratos); szombaton: 11 órától Richard, a gólya visszatér (magyarul beszélő), 11.15-től Ralipilóták (románul beszélő), 15.30-tól A kis hableány (románul beszélő), 15.45-től Pókember – A pókverzumon át (magyarul beszélő), 18 órától Indiana Jones és a sors tárcsája (román feliratos), 18.15-től Mission: Impossible – Leszámolás, első rész (magyarul beszélő), 20.45-től Barátnőt felveszünk (román feliratos), 21 órától Insidious: A vörös ajtó (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától Elemi (magyarul beszélő) és 16 órától románul beszélő, 11.15-től Richard, a gólya visszatér (románul beszélő), 15.45-től A kis hableány (magyarul beszélő), 18 órától Indiana Jones és a sors tárcsája (magyarul beszélő), 18.15-től Transformers: A fenevadak kora (magyarul beszélő), 20.30-tól Mission: Impossible – Leszámolás, első rész (román feliratos), 20.45-től Barátnőt felveszünk (magyarul beszélő).

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Központban ma 11 órától a Wonder Woman című filmet vetítik magyar szinkronnal. Jegyár: 10 lej.

Hitvilág

CSOPORTFOGLALKOZÁSOK. Kurta Fruzsina pszichológus Sepsiszentgyörgyön az unitárius egyház melléképületében csoportfoglalkozásokat tart szombaton: 10.30–12 óráig Elengedéseink – gyászfeldolgozó nyitott csoport felnőtteknek; 12.30–14.30 óráig Anyán innen, anyán túl – önismereti nyitott csoport.

MÁRIA-KÖSZÖNTŐ. A kovásznai Szent István-templomban július 15-én, szombaton ünnepélyes Mária-köszöntőt tartanak a következő program szerint: 17 órától szentségimádás; szentmise 18 órától, amelynek szónoka Cocris Constantin Rudolf újmisés; a szentmise után rózsafüzér-imádság, majd gyertyás körmenet. A zenei szolgálatot a KIKAPCS-olsz! katolikus ifjúsági zenecsoport látja el. A szentmise után újmisés áldásban részesülnek a jelenlévők.

ELKÖSZÖNŐ SZENTMISE. Kézdivásárhelyen a kantai Szentháromság-templomban július 16-án, vasárnap 19 órától búcsúzik az egyházközségtől Olasz Béla tisztelendő, aki Székelyudvarhelyen folytatja papi szolgálatát.

NYÁRI MISEREND. Sepsiszentgyörgyön a hétköznapi misék rendje júliusban és augusztusban: a Szent József-templomban hétfőn, szerdán és pénteken 7 órától, kedden, csütörtökön és szombaton 18 órától; a Krisztus Király-templomban hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30-tól, szerdán, pénteken és szombaton 18 órától kezdődnek a szentmisék. A Szent Benedek-templomban hétköznapokon reggelenként 8 órától, a Szent Gellért-templomban hétköznapokon esténként 19 órától tartanak misét. A vasárnapi program változatlan.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: In memoriam Kacsó Judit – Életének 91. évében elhunyt Kacsó Judit szerkesztő, műfordító. 1972-ben egy újabb ifjúsági sorozatot szerkesztett a Kriterion Könyvkiadónál, erről a magyar adásban számolt be. Ezzel a felvétellel emlékezünk Kacsó (született Nánási) Juditra. * Napórák Orbaiszéken – A napórás sorozat legújabb részében a Kovászna megyei Orbaiszék napóráiról lesz szó. Ezek közül több is már csak fényképen maradt meg. Az egyetlen, amely teljes épségében megmaradt, az ritkaságszámba megy, ugyanis egy ortodox templomon található. * És azt tudta – mit jelent az árgus szemmel figyelés?

65 éves véndiák-találkozó Kovásznán

A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum első, 1958-ban kezdő évfolyama július 15-én, szombaton 11 órakor 65 éves véndiák-találkozót tart az iskolában. Egyúttal megünneplik a kovásznai líceumi oktatás 65. évfordulóját is. A szervezők szeretettel várják a még élő osztálytársakat.

Nyári irodalmi pályázat

A Holnap Magazin irodalmi pályázatot hirdet magyar nyelven közlő 14–30 év közötti fiatalok számára. Témamegkötés nincs, a pályázók bármilyen témájú verssel vagy prózai alkotással (novella, elbeszélés, esszé, ballada, mese stb.) részt vehetnek a pályázaton, figyelembe véve a Holnap Magazin szabályzatát. Benyújtási határidő: július 31. További információ a holnapmagazin.hu oldalon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 313 112). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) a szolgálatos, hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kilyénben ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy csatlakozási munkálatok miatt ma 8.30–17 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás az Árkosi úton levő 25-ös lépcsőházban, a Kossuth Lajos negyedben és Árkos helységben. Egyes területeken a vízminőség, illetve a nyomás megfelelő paramétereinek elérésétől függően késhet a vízellátás újraindítása. Amennyiben a vízellátásban hiányosságokat észlelnek, panaszaikat a 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefonon jelezhetik.

SZÜNETEL A KALANDVONAT. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata tájékoztatja a lakókat, hogy a Sepsi Tour kalandvonat nem közlekedik július 14. és augusztus 4. között, az említett időszak után viszont újra várják a vonatozni vágyókat.