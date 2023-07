A Soproni Darazsak Akadémia szakmai felügyeletével és támogatásával összesen négymillió forint értékű sporteszköz érkezett a napokban Székelyföldre, amit két Kovászna és négy Har­gita megyei klub kapott meg. A hiánypótló sportszeradományt a Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével szállították Sepsiszentgyörgyre, ahol kedden Fűrész Diána főtanácsadó és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára, Bodnár Péter jelenlétében vehette át a Sepsi ISK, a Kézdivásárhelyi SE, a Székelykeresztúri Egyesülés, a Vendor SE Székelyudvarhely, a Gyergyószentmiklósi ISK és a VSK Csíkszereda képviselője.

Fűrész Diána, aki szintén kosárlabdázó volt, rövid felszólalásában köszönetet mondott a hat székelyföldi klubnak, hogy nap mint nap azért dolgoznak, hogy a magyar gyermekek számára sportolási lehetőséget biztosítsanak, és reméli, hogy több száz gyermeknek jelentenek örömet ezek a sporteszközök. Bodnár Péter úgy fogalmazott, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége minden, a kosárlabdázással kapcsolatban lévő gyerekért felelős, és örvendenek, hogy segítséget nyújthattak ennek a hat egyesületnek, s megígérte, hogy a jövőben is folytatni fogják a támogatást. A főtitkár továbbá hozzátette: az érintett sportszervezetek kérelme alapján és a Soproni Darazsak Sportakadémia szakmai felügyelete mellett állították össze az adományt. Ez 120 kosárlabda mellett edzéshez használatos gumiszalagokat, ugróköteleket, medicin- és szivacslabdákat, steppadokat, palánkokat, rugós gyűrűket, jelölőmezeket, magas bójákat stb. tartalmaz.

A Soproni Darazsak Akadémia kapcsolata a székelyföldi klubokkal augusztusban lesz egyéves, tudtuk meg Molnár Balázstól, a magyarországi csapat ügyvezető igazgatójától. A sportvezető kifejtette, hogy az elmúlt időszakban negyedévente voltak szakmai konzultációk, a székely edzők már három alkalommal is ellátogattak hozzájuk, illetve egy-két alkalommal már ők is voltak itt. Bevallása szerint most azon dolgoznak, hogy a következő egy esztendő célkitűzéseit, feladatait és együttműködési pontjait véglegesítsék, azzal a reménnyel, hogy a határon túli magyar kosárlabda közösséget erősítő program tudjon lenni, és igyekeznek a továbbiakban is a maguk módján szerény segítséget, szakmai támogatást nyújtani. (t)

Hanga Ádám a Crvena zvezdánál folytatja

A 34 éves magyar válogatott játékos szerződtetését menedzsmentje közölte szerdán, Hanga pedig kétéves szerződést kötött a belgrádi klubbal, amely megnyerte az elmúlt három szerb bajnoki idényt, és tizedik lett az Euroliga előző kiírásában. A klub közösségi oldalán Welcome to Belgrade, Adam! kiírással köszöntötte új szerzeményét. Hanga legutóbb a Real Madridot erősítette, amellyel májusban elhódította az Euroligát, emellett bajnokságot és kétszer spanyol szuperkupát nyert a fővárosiakkal. A 200 centis kosaras 2011-ben szerződött az Albacomptól Spanyolországba, ahol a Manresa, a Baskonia, a Barcelona és a Real csapatában szerepelt, közben a 2014/2015-ös idényt kölcsönben az olasz Avellinónál töltötte.