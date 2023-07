Mint arról lapunkban korábban hírt adtunk, az idén negyedik kiadásához érkezett verseny újdonsága az volt, hogy a lakóknak már nem kellett benevezniük, a zsűri május végén és június elején bejárta a várost, majd több mint félszáz lakónegyedi zöldövezetet értékelt.

A csütörtöki díjazásra az alpolgármester nem érkezett üres kézzel, Diószegi Gizellának és Nagy Istvánnak az oklevél mellett több belépőjegyet is átadott, melyek a város szabadidős és kulturális létesítményeiben használhatók fel, illetve egy 500 lej értékű vásárlási utalványt is, melyet a Dália Garden Center-ben válthatnak be. A nyertesek ugyanakkor ingyenesen vehetnek részt az önkormányzat jövő évi zöldövezet-szépítési programjában, és különböző javakat igényelhetnek 3000 lej értékben, amit a tömbház környékének szépítésére használhatnak fel – hangzott el.

A tömbház előtti lombos diófa alá ugyanakkor egy padokkal felszerelt asztalt is kihelyeztek tegnap délelőtt, ez is a nyertesek ajándékát képezi. Diószegi Gizella és Nagy István ide ülve mesélték el az alpolgármesternek, hogy immár több mint 50 éve lakói a tömbházuknak, igyekeznek környékét rendben és tisztán tartani. A kis kertben, akárcsak a zsűrizés idején, most is virágok nyílnak, a gyep tiszta, a bejáratot díszcserjék díszítik, s üde színfolt a zöldben a magas, sárga virágok sora is.