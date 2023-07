Milyen táskák, botzsákok a legjobbak a horgászathoz? /X/

Ennek járunk utána máris a cikkben. Reméljük, hogy ezzel is segíteni tudjuk a beszerzésre készülő horgászokat, úgyhogy vágjunk is bele!

Horgász táskák és botzsákok kiválasztásakor a következők a legfontosabbak

Először is férjen el bennük minden, amire csak szükségünk lehet a vízparton! Beleértve a botokat és a komplett felszerelést, egy dobozt az aprócikkekkel és a nélkülözhetetlen kiegészítőkkel, adott esetben a ruhánkkal és az elemózsiánkkal egyetemben.

Például a Fishinda táskák, botzsákok kategóriáján belül is ezt a szempontot tanácsos elsőként figyelembe venni. Aztán hasonlóképp lényeges faktor a strapabíró jelleg, elvégre a peca, illetve a hely megközelítése nem mindig zökkenőmentes feladat.

Jogos elvárás, hogy a választott darab bírja a terhelést, a napsütést és az esőt, adott esetben pedig egy-egy kisebb vagy nagyobb ütés se okozzon benne kárt. Ha pedig ezzel együtt kényelmesen fel tudjuk venni a vállunkra is, az már mindenképp kedvező alap.

Mekkora táskák vagy botzsákok lehetnek a legjobbak?

Legjobb, ha ezt minden horgász saját maga méri fel. Józan paraszti ésszel például át lehet azt gondolni, hogy egy-egy peca idejére hány botot viszünk magunkkal. Így a botzsák rekeszeinek számát máris könnyebb eldönteni, és már csak a hosszúságot kell a pecabotok szállítási hosszához igazítani.

Táska fronton talán még inkább szabad a pálya. A legjobb megközelítés abból kiindulni, hogy a leginkább bevált rutinunk szerint mi mindent kellene elbírnia az eszköznek. Egyrészt súly, másrészt térfogat szempontjából.

Így egy minimalista peca idejére nem feltétlenül kell felszerelkezni olyan komolyan, mint mondjuk egy nagy téttel bíró versenyre. Mindenki egyénileg kell, hogy felmérje a felszerelés összetettségéhez mérten az eszközök szükségletét.

Mennyibe kerülnek a jónak mondható darabok?

Legyen szó akár botzsák, akár táska beszerzéséről, 10.000-20.000 forint között már viszonylag egyszerű feladat ár-érték arányt tekintve is elsőrendű választást jelentő modellekre akadni.

Ami azért is kedvező hír, mivel ezek a darabok rendszerint a strapát is jól bírják, emiatt hosszú éveken át lehet is rájuk számítani. Cserébe tényleg nem kell indokolatlanul mélyre nyúlni a zsebünkben, ha igazán jó terméket szeretnénk kapni a pénzünkért cserébe.

Még egy fontos tényező sokat segíthet, ha célirányosan szeretnénk választani. Ez nem más, mint a márkanév, vagyis a gyártó kiléte. Egy-egy jól ismert, méltán népszerű és bevált brand termékeiben a legritkább esetekben sem szoktak csalódni a horgászok. (X)