Milyen felszereléseket, kellékeket szerezzünk be cicánknak? /X/

Felelős gazdiként pontosan tudjuk, hogy nem elég a megfelelő táplálás, elengedhetetlen, hogy optimális életteret hozzunk létre számára, amelyben helyet kaphatnak a kötelező kellékek és felszerelések is. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy melyek ezek.

Nélkülözhetetlen eszközök az optimális környezethez

A Grandopet.hu macska kellékek kínálatából mindent beszerezhetünk, amire újdonsült cicagazdiként szükségünk lesz.

Az első és egyben legfontosabb egy bebújós macska WC vagy nyitott alomtálca, amelyben nyugalmasan végezheti a dolgát, háborítatlanul. Igen sokféle opció kínálkozik, dönthetünk a billenőajtóval ellátott box mellett, de a nyitott cicatoalett is remek megoldás. Érdemes kiegészítő kelléket is beszerezni, például egy lapátot, amellyel az almot pillanatok alatt betölthetjük az edény aljába.

Nem hiányozhat palettánkból egy megbízható szállítódoboz sem, amelyben cicánk biztonságban érezheti magát az utazások és állatorvosi vizsgálatok során. Ezek igen praktikus kiegészítők, könnyedén tisztíthatók, sőt, szétszedhetők, így még egyszerűbben megoldható a takarításuk. Garantált a megfelelő szellőzés, emellett minimális rálátást is biztosít a külső környezetre. A szállítás során célszerű kedvenc plédjét is beletenni a boxba, hogy valami ismerős legyen a számára, amikor épp zaklatottabb.

Alapvető macska felszerelés az etető- és itatóedény. Ne feledkezzünk meg bundájának ápolásáról sem, ehhez pedig a legjobb, ha egy kefét, fésűt, illetve speciális sampont is megvásárolunk.

Unaloműző bútorok, vidám játékok bundás barátunknak

A macskák kíváncsi, vidám teremtmények, így nem is meglepő, ha arra vágynak, hogy kiélhessék vadászösztöneiket. A játék hevében ezt gyakran a legértékesebb kanapénkon teszik, a jó hír azonban, hogy létezik megoldás ennek elkerülésére. A cica is boldog lesz, és a bútorunk is megőrzheti kifogástalan állapotát.

Ehhez mindössze egy kaparófát kell beszereznünk. Természetesen többféle változatban is elérhető. A klasszikus kaparófa, a falra szerelhető vagy a szőnyegként alkalmazható változat, de amit biztosan minden macska kedvel az a komplex, többszintes bútor, amelyben szintén megtalálható a kaparófelület.

Általában az egyes szinteken bebújós lehetőség is adott, így akármikor kuckózhat egyet imádott szőrgombócunk. Ha pedig kedve támad a magasban sziesztázni, ezt is megteheti a felsőbb szinten.

Érdemes apró játékokkal színesíteni a környezetét, plüss egerekkel, labdákkal, rágható kiegészítőkkel, így biztosan lefoglalja magát, amíg mi a munkánkat végezzük.

Kedvencünk gondos ápolása

Annak függvényében, hogy milyen szőrtípussal rendelkezik, mindig szánjunk elegendő időt bundájának kifésülésére. Az összecsomósodott, csapzott szőrzet nemcsak fájdalmas számára, hanem veszélyes is. Minél több szőrszál jut az emésztőrendszerébe a mosakodás során, annál nagyobb az esély a szőrlabdák kialakulására. Vegyük elejét a gondos ápolással és szerezzünk be egy ízletes szőroldó pasztát is!