Gabriela Firea is lemondott

Tíz napja robbant ki a botrány az idősek és fogyatékkal élők „haláltáborai” körül: akkor közel száz személyt szállítottak kórházba három olyan otthonból, amelyeket civil szervezetek működtettek közpénzből. A nyilvánosságra került részletek szerint a bentlakókat éheztették, verték, dolgoztatták, mocskosan és ruhátlanul járatták, nyugdíjukat és lakásukat is próbálták elvenni. A csontra fogyott, megkínzott idősek és betegek látványa sokakat a Ceaușescu-rendszer 80-as éveinek árvaházaira emlékeztetett, ezért hatalmas felháborodás övezi a történteket – közben ugyanis kiderült, hogy a szomszédok már 2021 őszén jelentették a méltatlan bánásmódot, de az illetékes hatóságok még akkor sem léptek fel az idősek és betegek védelmében, amikor már több leleplező riport is megjelent a bukaresti sajtóban, a szervezett bűnözés és terrorizmus-ellenes ügyészség is hónapokig gyűjtötte a bizonyítékokat, mielőtt lecsapott. A bántalmazottak kórházba szállítása után több személyt vettek őrizetbe, helyeztek előzetes letartóztatásba, illetve házi őrizetbe, néhány intézményvezetőt menesztettek, ketten önként távoztak.

Ezek után mondott le csütörtökön Marius Budăi munkaügyi miniszter (akinek a szociális szolgáltatások felügyelete is a hatáskörébe tartozik, és kiderült, hogy tudott az idősek helyzetéről), pénteken pedig Gabriela Firea családügyi miniszter is, aki a tárcavezetői tisztségen kívül a Szociáldemokrata Párt bukaresti szervezetének elnökségétől is visszalép. Közösségi oldalán azt írta: sajnálkozva, de emelt fővel távozik; azért fizet, mert megbízott másokban. A szociáldemokrata politikus áldozatnak tartja magát, szerinte csak azt akarták elérni, hogy ne induljon a jövő évi polgármester-választáson Bukarestben, mert a felmérések szerint neki lett volna a legnagyobb esélye. Az elmúlt napokban azonban egyre több hozzá vezető szálra derült fény a borzalom házainak nevezett idősotthonok ügyében: háromból kettő Voluntari városban működött, ahol 23 éve Gabriela Firea férje a polgármester, a szociális igazgatóság vezetője az év elejéig Firea lánytestvére volt, az otthonokat működtető Gábor arkangyal egyesület alelnöke pedig a barátnője. Az elnök – aki most előzetes letartóztatásban van – egy olyan férfi, aki mindig Firea vagy a férj alárendeltségében dolgozott, különféle állásokban (többek között a bukaresti városháza sofőrje volt, amikor Gabriela Firea volt a főpolgármester, 2020-tól pedig a politikus szenátori irodájának alkalmazottja), és aki a bukaresti sajtó szerint prostituáltakra költötte az idősotthonok bentlakóinak szánt pénzt.

Gabriela Firea lemondása után a férjére is sor kerülhet: Marcel Ciolacu kormányfő ugyanis azt írta közösségi oldalán, hogy minden olyan polgármesternek, megyei tanácselnöknek, intézményvezetőnek és rendőrfőnöknek „hátra kell lépnie”, aki érintett a „borzalom házainak” botrányában. Hozzátette: a Gabriela Fireával lemondása előtt folytatott beszélgetés alapján „nagyon világos” számára, hogy tárcavezetői minőségében semmilyen közvetlen köze nem volt ehhez az ügyhöz, de óriási nyomás volt rajta bizonyos kapcsolatai miatt.