Ma 18 órától a legkisebbektől a legidősebbeken át mindenkit, de főleg a rajzfilmkedvelő közönséget célozzák meg. A csíkszeredai Mesehetes zenekar rajzfilmek zenéit hozza el koncertzenévé átdolgozva. A zenekar tagjai: Szilágyi Nóra (ének), Boldizsár Szabolcs (fuvola), György Csongor (dobok), Hompoth Arthur (dobok), Krizbai Imre (gitár), Szakál Attila (basszusgitár). A koncert után A Mézga család című rajzfilmsorozat 55. évfordulójának alkalmából egy válogatást is levetítenek a sorozat epizódjaiból 19.30-tól a Művész moziban. A belépőjegyek ára minden eseményen 15 lej a felnőtteknek, 7 lej a diákok és nyugdíjasok számára, hat év alatt a belépés ingyenes. Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában, valamint a helyszínen is lehet vásárolni.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Művészeti Központban július 18-án, kedden 15 órától megnyílik Jándi Dávid (1893–1944) festőművész emlékkiállítása. A tárlatot, amely egyben a XXXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem – Tusványos kísérőrendezvénye is, Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke és Bordás Beáta művészettörténész, a kiállítás kurátora nyitja meg. A tárlat megtekinthető augusztus 26-ig keddtől péntekig 9–17, szombaton 10–16 óráig. * A Székely Nemzeti Múzeum Árnyalatok című kiállítása a Lábas Házban augusztus 31-ig tekinthető meg hétköznap 9 és 16, hétvégén 10 és 14 óra között. A tárlaton Borbély Izabella festett selymei, a Portéka Egyesület, valamint Opra Etelka kézdivásárhelyi tojásíró növényi festékekkel festett tojásai láthatók, utóbbiak Kakas Zoltán gyűjteményéből. * A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben az Utolsó helyetti pillanat 2 – radikális válságkezelés című csoportos kiállításon Daczó Enikő, Koter Vilmos, Ördög-Gyárfás Ágota, Váncsa Domokos, Vetró-Bodoni Barnabás képzőművészek munkáit lehet megtekinteni. A kiállítás szeptember 3-ig ingyenesen tekinthető meg hétfő, ünnepnapok és a nyári vakáció kivételével naponta 11–19 óráig.

KOVÁSZNA. Augusztus 2-áig látogatható a Kádár László Képtárban a 33. Csoma Napok részeként megnyitott Idő... kapu a múltba, kapu a jövőbe pályázatra bejutott művészek alkotásaiból megrendezett Csoma-tárlat. A kiállításon megtekinthetők a szakmai zsűri – Kányádi Iréne művészettörténész, Ütő Gusztáv képzőművész és Berze Imre szobrászművész – által Kőrösi Csoma Sándor-díjban és Szentimrei Judit-díjban részesített alkotások. Nyitvatartás: keddtől péntekig 9–16, szombaton 10–14 óráig. Belépő: 4 lej felnőtteknek, 2 lej diákoknak és nyugdíjasoknak. * A kovásznai Városi Művelődési Házban augusztus 30-ig megtekinthető a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjainak évzáró kiállítása. Kiállító diákok: Bagoly Andrea, Butyka Fanni, Dancs Emőke, Debreczi Orsolya, Deme Judit, György Zsanett, Izsán Bernadett és Lukács Zsanett. Irányító rajztanár: Domokos Bíborka. A tárlat nyitvatartása: keddtől péntekig naponta 9–16 óráig. A belépés ingyenes. * A Gazdáné Olosz Ella Képzőművészeti Galériában a művésznő legjelentősebb alkotásaiból álló kiállítás a Városi Művelődési Ház épületében, a Városi Könyvtár órarendje szerint látogatható keddtől péntekig 9–17 óráig, szombaton 9–14 óráig. A belépés ingyenes.

CSOMAKŐRÖS. Látogatható a Kőrösi Csoma Sándor emlékére berendezett emlékkiállítás. További információ, szervezett csoportok jelentkezése Debreczi Gyulánál a 0787 449 924-es telefonszámon.

Zene

ORGONAKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban június 19-én, szerdán a 18 órától kezdődő szentmisét követően Kiss Gergő orgonakoncertjét hallhatják. A belépés díjtalan.

JAZZ A KULTÚRPARKBAN. Július 19-én, szerdán 20 órától a 16. jazz és improvizációs műhelymunka tanárainak koncertjére kerül sor Sepsiszentgyörgyön a KultúrPark színpadán. A neves zenészekből álló oktatók főleg saját szerzeményeikkel fogják megörvendeztetni a közönséget. Betekintést nyerhetnek a jazz-zene rejtelmeibe, fültanúja lehet egy-egy dallam megszületésének, de a közismert szten­derdek is megszólalnak a muzsikusok hangszerein. A 16. jazz és improvizációs workshop tanárai: Márkus Tibor (zongora), Kovács Linda (ének), Pocsai Kriszta (ének), Juhász Gábor (gitár), Tóth Viktor (szaxofon), Kovács Ferenc (hegedű), Megyaszay István (basszusgitár), Jeszenszky György (dobok). Július 23-án, vasárnap a KultúrPark keretében kerül sor a 16. jazz és improvizációs műhelyen részt vevő diákok zárókoncertjére. A 17 órától kezdődő hangversenyen közel 30 diák lép színpadra. A belépőjegyek ára mindkét eseményen 15 lej a felnőttek, valamint 7 lej a 18 év alattiak számára. Hatévesnél fiatalabbaknak a belépés ingyenes. Jegyeket a városi kulturális szervezőirodában, valamint a helyszínen lehet vásárolni.

TUSVÁNYOSI KONCERTEK. 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor koncertjei és bulik: a Petőfi Színpadon: július 18-án, kedden 20 órától Maszkura és a Tücsökraj, 22 órától Magna Cum Laude; 19-én, szerdán 20 órától Pál Utcai Fiúk, 22 órától Quimby, 20-án, csütörtökön 20 órától Anima Sound System, 22 órától Vad Fruttik; 21-én, pénteken 20 órától Parno Graszt, 22 órától Péterfy Bori & Love Band, 22-én, szombaton 20 órától Republic, 22 órától Ismerős Arcok. A MIT színpadon: 18-án, kedden 23 órától koncertek: Mano & Gregor, 0.30-tól Mel’amour; bulik: 2 órától Sound Noise, 3.30-tól Dewil; 19-én, szerdán koncertek: 23 órától House of Pioneers, 0.30-tól Raklap; bulik: 2 órától Both, 3.30-tól Theo; 20-án, csütörtökön koncertek: 23 órától A Csajod, 0.30-tól Friday Rehab; bulik: 2 órától Pici, 3.30-tól Andrei Chelbezan; 21-én, pénteken koncertek: 23 órától Don’t Stop The Queen, 0.30-tól Last Minute; bulik: 2 órától Hunay, 3.30-tól Bobby Scolo & Steve Lawrence; 22-én, szombaton koncertek: 23 órától FUNKorporation, 0.30-tól Szintaxis; bulik: 2 órától Czika, 3.30-tól Brny. A csűrben: 18-án, kedden 23 órától Retró slágerek, László Attila és zenekara, éjfélkor DJ Golyó; 19-én éjfélkor DJ Döme; 20-án, csütörtökön éjfélkor DJ Csongi; 21-én, pénteken éjfélkor DJ Kusmó; 22-én, szombaton éjfélkor DJ Golyó.

Kertkönyvtár Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár népszerű nyári programja, a Kertkönyvtár idén is négy héten át, július 18. és augusztus 11. között várja a kicsiket és nagyokat. Lehet olvasni, mesét hallgatni, társasozni, játszani vagy csak megpihenni a könyvtár sarkánál lévő kis kert árnyékot adó fenyőfája alatt. A Kertkönyvtár keddtől péntekig 10–12 óráig tart nyitva, rossz idő esetén elmarad. A 10.30-kor kezdődő meseolvasást rövid foglalkozás követi, majd szabad játék, társasjáték, olvasás lehetséges a helyszínen.

Hitvilág

NYÁRI MISEREND. Sepsiszentgyörgyön a hétköznapi misék rendje júliusban és augusztusban: a Szent József-templomban hétfőn, szerdán és pénteken 7 órától, kedden, csütörtökön és szombaton 18 órától; a Krisztus Király-templomban hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30-tól, szerdán, pénteken és szombaton 18 órától kezdődnek a szentmisék. A Szent Benedek-templomban hétköznapokon reggelenként 8 órától, a Szent Gellért-templomban hétköznapokon esténként 19 órától tartanak misét. A vasárnapi program változatlan.

HÁLAADÓ IMA. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban július 19-én 18 órától várják a végzős diákokat és mindazokat, akik szeretnének hálát adni a sikeres vizsgákért.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 313 112). Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Röviden

SZÚNYOGIRTÁS KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Kézdivásárhely Önkormányzata értesíti a lakókat, hogy július 17–19. között Kézdivásárhelyen és a hozzá tartozó településeken 21 és 2 óra között szúnyogirtást végez az alábbi program szerint: ma és kedden Kézdivásárhelyen, szerdán Nyujtódon, Szászfaluban és Sárfalván. Az időjárási viszonyok függvényében a program változhat.

SZÜNETEL A KALANDVONAT. Sepsiszentgyörgy Önkormányzata tájékoztatja a lakókat, hogy a Sepsi Tour kalandvonat nem közlekedik augusztus 4-ig. Az említett időszak után viszont újra várják a vonatozni vágyókat.