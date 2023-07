Az elmúlt napokban több száz kerékpáros látogatott Szebenjuharosra, ahol szerdától vasárnapig négy versenyt rendeztek: az XCO és az XCC országos bajnokságok mellett szombaton a Triada MTB Păltiniș nemzetközi viadal, míg vasárnap a Geiger MTB Challenge XCM megmérettetés következett. Szerdán a versenyzőkre 16 kilométer és 900 méter szintkülönbség, míg pénteken 7 kilométer és 315 méter szintkülönbség várt. Az Európa-bajnok Vlad Dascălu erődemonstrációt tartott, simán megnyerte az országos bajnokságokat, a 27 éves háromszéki sportoló ezüstérmet szerzett, míg a harmadik helyen Bogdan Duca végzett.

A szombati versenyre erős mezőny verődött össze, hat országból 23 kerékpáros nevezett, akiknek 35 kilométert és 1325 méter szintkülönbséget kellett teljesíteniük a célba érésig. A sepsiszentgyörgyi versenyző egy remek első kör után a másodikban kiszállt, mivel kimerültnek érezte magát. A viadalon a magyarországi Palumby Zsombor győzött, mögötte a francia Pierre-Geoffroy Plantet a második, a szlovák Matej Ulík a harmadik helyen végzett.

„Nagyon örülök a két ezüstéremnek, hiszen a helyezéseknek köszönhetően 160 kvalifikációs pontot gyűjtöttem. Rendkívül meleg volt az elmúlt napokban, az időjárás és a versenyzés miatt a hétvégére kimerültem, fáradtnak éreztem magam, ezért szombaton a második körben úgy döntöttem, hogy nem fejezem be a nemzetközi versenyt, mert nem akartam kockáztatni az egészségem. Mielőtt azonban kiszálltam volna, elestem, ennek következtében megütöttem a térdemet és a tavaly megműtött vállamat” – nyilatkozta Molnár Ede, aki legközelebb szombaton és vasárnap az Up to Postăvaru harmadik kiírásán versenyzik.

Eredmények, országos bajnokságok: * XCO: 1. Vlad Dascălu (Trek Factory Racing) 1:13:41 óra, 2. Molnár Ede (Dinamo-BikeXpert-Superbet Racing Team) 1:20:10, 3. Bogdan Duca (Dinamo-BikeXpert-Superbet Racing Team) 1:20:32 * XCC: 1. Vlad Dascălu 24:14 perc, 2. Molnár Ede 27:20, 3. Bogdan Duca 27:26 * Triada MTB Păltiniș: 1. Palumby Zsombor (Magyarország) 1:15:35 óra, 2. Pierre-Geoffroy Plantet (Franciaország) 1:17:38, 3. Matej Ulík (Szlovákia) 1:18:58. (miska)