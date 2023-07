Juliális a Kápolna-domb alatt

Következő írásunk

Noha több irányból is biztosítékokat kaptak, de fennáll a veszélye, hogy az RMDSZ-nek a kormányból történő kikényszerítése a magyarok lakta megyéket, térségeket, így a Székelyföldet is hátrányosan érinti mind a kisebbségi jogérvényesítés, mind a támogatások terén – véli Tamás Sándor. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, a megyei önkormányzat vezetője szerint a kormányzati szerepvállalás lehetőség: egyben erősség és gyengeség is tud lenni az érdekérvényesítés szempontjából.