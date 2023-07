Összefogtak a kilyéniek a tűzkárosultak megsegítésére

Demeter Attiláék kilyéni udvarán ottjártunkkor több férfi is dolgozott, volt, aki a lángokból megmenekült falakon tevékenykedett, láthatóan mindenkinek volt elfoglaltsága, és amíg a házigazdával beszélgettünk, mások is jöttek, hogy amiben lehet, segítsenek. Demeteréket mélyen meghatotta, hogy sokan melléjük álltak, azt mondják, minden kis jócselekedetért hálásak, „ha valaki bejön az udvarra és egy fél téglát arrébb tesz, én azt is megköszönöm” – fogalmazott a családfő.

Az előzmények kapcsán elmesélte: július 8-án, szombaton történt a szerencsétlenség, amíg munkában voltak, senki nem tartózkodott otthon, délben egy órakor a nagyobbik fiuk értesítette telefonon az édesanyját, hogy meggyúlt a ház. A tűzoltók szerint rövidzárlat okozta a bajt. „Lehet, hogy igazuk volt, nem tudom, de reggel 9 órától a faluban nem volt villany, adták meg, vették el, valamit próbálkoztak” – idézte fel a családfő. A szomszédok is észrevették a lángokat, ők értesítették a tűzoltókat, akik három autóval érkeztek a helyszínre. A családfő keserűen jegyezte meg, hogy amit a lángoktól esetleg még megmenthettek volna az épületből, azt az oltás során használt víz tette tönkre, a mennyezet be­ázott, beszakadt. A kétszintes, négyszobás lakóház födémje kiégett, a kémény koromfeketén nyúlik az ég felé, néhol még a falakban lévő gerenda is elszenesedett – mutatta meg az egyik ablakon át Demeter Attila.

Az oltás után a kiégett házból az udvarra, egy rögtönzött tároló alá menekítették a megmaradt kevéske javakat, majd elindult a munka is: barátok, ismerősök, falubeliek jöttek és jönnek, ki, amikor éppen tud, délután vagy munka után, vasaztak, zsaluztak, betonozásra készülnek. A falak ugyan megmaradtak, de a füst és a víz miatt tégláig vissza kell kalapácsolni, majd újravakolni – magyarázta a családfő. Elmondta azt is, a háztetőt két évvel ezelőtt építették újra, 40 ezer lejbe került, pedig mester­embert nem fizetett, akkor is barátok, családtagok segítették. Bankkölcsönt vett fel a kivitelezésre, minőségi építőanyagokra, közben rendszeresen törlesztett, s a részleteket még a következő három évben is fizetnie kell. A ház villanyhálózatát egy évvel ezelőtt cserélték újra.

A szerencsétlenséget követően rögtön összefogott a falu közössége, a falufelelős kezdeményezésére gyűjtést indítottak Demeterék javára, ám a továbbiakban is szükségük lesz támogatásra, hogy otthonukat újjáépítsék, lakhatóvá tegyék. Aki segíteni szeretné a tűzkárosult családot, adományát a Benedek Emese Katalin nevére szóló, RO72 RZBR 0000 0600 1937 0094-es számlára (Raiffeisen Bank) utalhatja át.