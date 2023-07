Új beruházás a szépmezői ipari parkban

Alig egy évvel az ünnepélyes alapkőletétel után tegnap szintén ünnepélyes keretek között avatták fel az Eurotrade Transilvania új, szépmezői telephelyét. A magyarországi Eurotrade csoport több mint hárommillió eurós zöldmezős beruházása haszonjárművek számára nyújt teljes körű szervizszolgáltatást, de a járműkereskedelemben is tovább kívánja fejleszteni portfólióját. Magyarország legrégebbi járműkereskedelmi vállalkozásának hazai leányvállalata kökösi telephelyével immár másfél évtizede van jelen a romániai piacon, a szépmezői ipari parkban mintegy másfél hektáron megvalósult létesítmény tervek szerint egy hónap múlva teljes kapacitással működik, előbb 25, távlatilag pedig 35–40 új munkahelyet hozva létre.

Pünkösdtől Tusványosig

A telephely időkapszuláját tavaly pünkösd másodnapján helyezték el, az akkor már részben elindított építkezés azonban – az építővállalkozó csődbe ment – megtorpanni látszott, hangzott el az ünnepélyes megnyitón. Ennek ellenére a helyi cégekkel való hatékony együttműködés eredményeként Tusványos előestéjére a több mint 15 millió lej értékű beruházás révén új lakóval gyarapodott a szépmezői ipari park.

Az avatóünnepségen – akárcsak az alapkőletételnél – a csoport tulajdonosa, Szűcs Attila és családja, valamint Kocsis Elemér nemrég kinevezett ügyvezető mellett (aki román nyelven mutatta be a beruházás paramétereit) Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a beruházás paramétereiről, de jelentőségéről is beszélt a nagyszámú meghívottnak.



Kálvini munkaethosz

Szűcs Attila tulajdonos a „krisztusi korban” lévő cégcsoportot mutatta be. Az Eurotrade Kft.-t ugyanis 1990-ben alapították magyar magánszemélyek. A jelenleg is családi tulajdonban lévő vállalkozás Magyarország legrégebben alapított járműkereskedelmi vállalkozása, amely tevékenységét az M1 autópálya komáromi csomópontjában található központi telephelyéről irányítja. A jelenleg Magyarországon három telephellyel működő cég globális járműipari gyártókat képvisel Magyarországon, üzletpolitikájának egyik alapköve az ügyfelek minél teljesebb körű kiszolgálása a haszonjármű-szegmensben, de a csoport több mint tíz vállalkozása az energiatermeléstől az ingatlanfejlesztésig széles tevékenységi kört ölel fel – mondta a tulajdonos, aki szerint nemzetünk megmaradásának sarkköve a gazdaság, ezért Magyarországon kívül Székelyföldön, Szerbiában és Szlovákiában is működtetnek leányvállalatokat.

Szűcs Attila az új beruházás bemutatása előtt fontosnak tartotta, hogy a meghívott partnerek és leendő ügyfelek megismerjék a cég elvi alapjait. A vállalkozás a teljes körű minőségi szolgáltatásra helyezi a hangsúlyt, de a kálvini munkaethosz elvén alapszik: minden jól végzett munka Isten dicsőségét szolgálja. „Mi a munkában, a teljesítményben és a szakértelemben hiszünk” – fogalmazott a cégvezető, egyben hangsúlyozva, hogy ezen elvek alapján – hiszen éppen csapatépítésben vannak – várják az új munkatársakat.



A beruházás

A beruházásról 2020 nyarán született meg a döntés, amelynek katalizátora a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. által meghirdetett CED 20C pályázat volt, amely a magyar kis- és középvállalatok tőkekivitelét támogatta. A sikeres pályázat után a tervezés és a beruházás elindulását nagyon sok nehézség terhelte, amelyek közül kiemelkedett az, hogy az általános kivitelezésre leszerződött marosvásárhelyi vállalkozás (WRS Kft.) a nagy összegű előleg ellenére csődbe ment. A beruházást 2021-ben megkezdő Danubius Truck Kft. az Eurotrade Transilvania Kft. nevet kapta, ezen a néven kezdi meg működését várhatóan 2023 augusztus második felében – hangzott el.

Szűcs Attila részletesen bemutatta, hogy mi is épült Szépmezőn a 49 évre haszonbérbe vett, tizenötezer négyzetméteres területen. Eszerint tizenkétezer négyzetméter burkolt és 1241 négyzetméter beépített felületet hoztak létre, a telephely hasznos felülete 1426 négyzetméter. A legnagyobb felületet a szervizcsarnok foglalja el (774 m²), ami jelzi, hogy az elsődleges tevékenységet az ilyen jellegű szolgáltatások képezik majd, de – mivel ez lett a cég hazai központja – közel négyszáz négyzetméteres irodarészt is építettek. Továbbá raktár és gumiszerviz áll rendelkezésre. A beruházást kivitelező fontosabb vállalkozások többsége háromszéki: Team Work System, Trió Impex, ICCO, Gamisu kft.-k, valamint a Kovászna Megyei Út és Híd Rt.

Az új telephelyen induláskor márkafüggetlen szervizszolgáltatásokat (diagnosztika, javítás, műszaki vizsga, mosás, gumiszerelés) nyújtanak, de nem hiányzik majd az alkatrész- és gumiabroncs-, valamint az új- és használtjármű-kereskedelem sem, érdekességként egy elektromos teherautót is kiállítottak.

Elhangzott az is, hogy az Eurotrade cégcsoport romániai leányvállalatai az elmúlt 17 évben közel ezerötszáz új és használt nehéz tehergépjárművet, valamint pótkocsit értékesítettek a kökösi telephelyről, amelynek a működtetését a múlt héten befejezték.

Források

Három évvel ezelőtt a projekt összköltségét több mint hétszázezer, de nem több, mint kétmillió euróra becsülték. Jelenleg a beruházás összköltsége – az ismert okok miatt – jelentősen megnőtt, a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosításával együtt megközelíti a tizenötmillió lejt, vagyis várhatóan meghaladja a hárommillió eurót.

A Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. CED 20C pályázata keretében a beruházási összeg mintegy negyedét, vagyis háromnegyed millió eurót sikerült megszerezni, Sepsiszentgyörgy pedig pályázat útján százezer euróval járult hozzá a beruházáshoz, hitelhez nem folyamodtak, így a mintegy 2,2 millió eurót az Eurotrade cégcsoport saját forrásból biztosította, illetve biztosítja.



Köszöntés

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere köszönetet mondott Szűcs Attilának, családjának és csapatának, amiért Szépmezőt választották az új beruházás helyszínéül. A polgármester szerint a beruházás azt jelzi, hogy lehet és érdemes magyarországi befektetőként Székelyföldben gondolkodni, építkezni, ugyanakkor az új munkahelyek a családok biztonságát, a pozitív jövőképet, az itthon maradást erősítik. De egy ilyen beruházás erősíti az önbizalmunkat és az önbecsülésünket is, hiszen egyre többen érdeklődnek a kissé nehezen induló ipari park szolgáltatásai iránt is – hangsúlyozta a polgármester.

Sokan nem hitték ezelőtt egy évvel, hogy most ilyen színvonalú létesítményt avathatunk – ezt már Tamás Sándor megyeitanács-elnök mondta, aki szerint az elmúlt egy esztendő sok olyan eredményt hozott, amit a három évvel ezelőtti első beszélgetéskor a cég tulajdonosával már előrevetítettek (repülőtér, terelőút). Tamás Sándor szerint Székelyföld akkor tud versenyképes lenni, ha a szellemi, a kulturális és a sporterőtér mellett a gazdasági erőtér is megerősödik.

Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a beruházás kezdetére és befejezésére utalva tréfásan fogalmazott: a pünkösdi búcsú azért (is) fontos, mert akkor helyezték el a telephely alapkövét, Tusványos pedig azért, mert akkor avatjuk az új létesítményt. Ugyanakkor arra kérte a jelenlevőket, hogy jegyezzék meg a cég nevét: Eurotrade Transilvania. Hiszen – Szűcs Attila beszédéből ez is kiderült – a kereskedelem, haszon, profit egyben szolgálatot, hűséget, kitartást jelent, vagyis ebben a gondolkodásban a profit és a hit találkozik. A keresztény üzletember számára az értékek és a profit nem egymással ellentétesek, hanem egymást segítik – hangsúlyozta Németh Zsolt, aki – utalva a név másik kifejezésére – úgy fogalmazott: Európa itt van, és kulcsfontosságú, hogy Románia és Magyarország ebben az összefüggésben, az együttműködést, a közös érdekeket előtérbe helyezve tekintsen egymásra. Ugyanakkor a cég nevében Erdély egyben Székelyföldet is jelenti, fontos, hogy a térség gazdasági fejlődés révén megmaradjon – fogalmazott Németh Zsolt.

A szalagvágás után a jelenlévőket Sógor Csaba református lelkész, volt sze­nátor, EP-képviselő áldotta meg, a gyáravatót Opra Mónika és Kertész János, valamint Mészáros János Elek zenei betétei tették még ünnepélyesebbé, de a mintegy kétórás avató után nem maradt el a pezsgős koccintás és az állófogadás sem.