Köpeci falunapok összefogással

A köpeci falunapokat szervezők ismételten kitettek magukért: úgy tudtak közösséget megmozgató eseményt szervezni, hogy azon jól érezhette magát a meghittséget kereső és a bulira vágyó is. Az esemény rendkívüliségét emeli az összefogás. A szervezőnek, a KöpecÉRT Egyesületnek sikerült megmozgatnia a falut. Nemcsak pályázati pénzt tudott szerezni és esetleg néhány helyi vállalkozót meggyőzni, támogassa a kezdeményezést, hanem felhívásukra bő ötvenen adtak akár néhány száz lejt is a zsebükből.

Szombaton a templomkertben gyűltek össze az ünneplők, hogy közösen, a Csala kürtje fúvószenekar zenéjére átvonuljanak a labdarúgópályára, ahol a székelyföldi munkalovak versenye, majd az id. Tókos Pál emlékére szervezett asztalitenisz-verseny küzdelmei zajlottak. Este a tavaly első alkalommal szervezett erdővidéki zenetábor résztvevőiből alakult ForrAdalom együttes lépett fel.

Vasárnap a református templomban a Bágyban szolgáló, köpeci származású Csinta Lajos László tiszteletes Pál apostol a filippibeliekhez írt leveléből vett igére – Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít – alapozott prédikációjában úgy fogalmazott: bár gyakran érezzük úgy, hogy nincs erőnk, nem tudunk megfelelni az irántunk támasztott elvárásoknak, mégsem az a megoldás, hogy elmenekülünk előlük, hátat fordítunk nekik, hanem Krisztushoz fordulunk. Ő az, aki megmutatja a járható utat, ő az, akitől megnyugvást kapunk. Engedjük be Istent életünkbe, tartsunk kapcsolatot vele, mert benne van a megtartó erő.

A templomudvaron felépített színpadon a helybéli református dalárda, majd a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola Köpecre kihelyezett tagozata gyermek- és felnőtt citeracsoportja lépett fel.

Az erdővidéki kézműves szakkörök közös kiállítását először Nagy Adél tiszteletes asszony ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Mint mondotta, az első szakkör 2021-ben éppen Köpecen alakult meg, s tanultak nemezelést, majd Nagybacon, Kisbacon, Nagyajta és Apáca csatlakozott. Kolumbán Eszter, Balló Judit Lili, Bihari Katalin Noémi, Kolcza Judit és az ő vezetésével tavalytól már hímzést, kosárfonást, gyöngy­fűzést, bútorfestést, papírfonást is oktatnak, a templomkertben felhúzott jurtákban kiállított szép és változatos tárgyak pedig magukért beszélnek, dicsérve a résztvevők tehetségét és szépérzékét.

Molnár György, a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatója örömének adott hangot, mondván, gyökeret vertek és egyre terebélyesednek a szakkörök. Kezdetben az egész Kárpát-medencében alig 110 kör volt, számuk szűk két év alatt hatszáz fölé nőtt, s azokból 220 Erdélyben működik „és vált a magyar közösségek élmény- és örömforrásává” – mondotta. Ez a bővülés elsősorban annak köszönhető, hogy a kezdetekkor bevontak nagyon elkötelezték magukat az ügy mellett, és ők is megtalálták a maguk környezetében azokat, akik nyitottak a szépre, jóra, a közösen végzett alkotómunkára és a hagyományok minőségi átörökítésére – jelentette ki. A szakkörök működtetésében szerepet vállalók elkötelezett munkáját oklevéllel köszönték meg.

A délután hátralevő részében a köpeci Akarat és a baróti Syncron tánccsoport lépett fel, közben kézműveskedni lehetett, látogatható volt a bányászmúzeum, az este folyamán a Háttérzaj, Kincses Tünde, Retro Csoky, Felszegi Annamária és Kaly lépett fel.

Smântână Romeo Titi, a KöpecÉRT Egyesület elnöke úgy fogalmazott, jó látni, milyen sokan tartottak velük a falunapok alkalmával. Hasonlóképpen sokan támogatták a kezdeményezést anyagilag is. Így sem jutott arra, hogy a legnagyobb sztárokat hívják meg, de nem is ez a fontos számukra, hanem az, hogy békességben tudjanak kicsit együtt szórakozni, és ami még fontosabb – találkozzanak.

Az egyesület eredményességét abban látja, hogy tényleges hatást tudtak elérni. Míg a tavalyi falunapok előtt tartott közmunka során húsz zsák szemetet szedtek össze a faluból, most alig kettőt kellett. Hasonlóképpen jó választ kaptak a Tiszta udvar, rendes ház elnevezésű felhívásukra is, amit most nagyobb léptékűre terveznek, azaz egész utcák számára hirdetnék meg újból. A nyertesek jutalma nem akármi lesz: közös flekkenezésre hívják mindannyiukat! „Azt próbáljuk megmutatni, ha összetartunk és közösen cselekszünk, szebb és élhetőbb lesz Köpec. Úgy látom, a kezdeményezéseinket a falu népe támogatja, és már óhajtja is megmutatni, igényli a közösségben való cselekvést. Ez pedig egyesületünk minden tagját örömmel tölti el” – nyilatkozta az egyesület vezetője.