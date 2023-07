Családi kalandpark Sepsiszentgyörgy határában

A park megépítése kapcsán Adrian Apostu társtulajdonos az egyik román portálnak nyilatkozva egyebek mellett kijelentette: hatmillió eurós beruházásról van szó, melyet 37 hektáron valósítanak meg, és 2025-ben már üzemelhet is a családi kalandpark.

A bejelentés némileg ütközött a létesítménnyel kapcsolatban korábban megjelent információkkal, melyek szerint a Szemerja-Görgő Közbirtokosságtól bérelt, szintén az előpataki út szomszédságában található mintegy tízhektáros területen építenék fel a parkot. Ennek kapcsán megkerestük Csákány Lászlót, a közbirtokosság elnökét, aki arról tájékoztatott, hogy több mint egy éve kötöttek egy szerződést a beruházóval, mely tíz hektárról szól, és 25 évre bérelnék a területet. A megállapodásban szereplő egyik feltétel, hogy a területet jegyzőkönyvvel használatba veszik a közbirtokosságtól, de ez nem történt meg.

Csákány László úgy tudja, a közbirtokossági területek közvetlen szomszédságában a vállalat több hektár erdős területet vásárolt meg magánszemélyektől. Ez a Natura 2000-es madárvédelmi területen kívül esik. Az Apostu által közölteket figyelembe véve, miszerint 37 hektáron valósulna meg a családi kalandpark, a közbirtokossági elnöknek az a meglátása, hogy végül a megvásárolt erdőrészen alakítanák ki a létesítményt, és talán nem is tartanak már igényt a közbirtokossági részre. Csákány László hangsúlyozta, hogy a szerződés megkötése óta őt nem keresték meg többé, de ez nem jelenti azt, hogy a megállapodást elvetné, várják, hogy az elkövetkezőkben miként alakul a befektetők szándéka és mit lépnek.

A kiszemelt helyszín az 5-ös kilométerkőnél lévő tóval átellenben fekvő panzió mögötti területen található.

Finanszírozási gondok miatt késlekedtek

Lapunk megkeresésére Sárkány Árpád, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács alelnöke, az Abies Hunting Kft. igazgatója elmondta: még nem sikerült lezárni a finanszírozással kapcsolatos részt, így az építkezést nem tudták elkezdeni, noha az eredeti elképzelésben erre már idén sort akartak keríteni. Megerősítette, hogy az Apostu által említett 37 hektáros terület, ahol a parkot kialakítják, megfelel a valóságnak, ám ez teljességében nem a vállalaté. Egy tömbben eladó 28 hektár erdő, és úgymond adminisztratív terület, utóbbin nincs növényzet. Erre a területre elővásárlási szerződést kötött a vállalat, ez jelenleg is érvényben van, szándékukban áll megvásárolni, de az utolsó lépést még nem tették meg, mivel nem biztosak abban, hogy végül elnyerik a támogatást, amelyre pályáztak. A CED – Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. által kiírt támogatásra pályáztak, a kérésüket támogatandóként bírálták el. A CED szabályzata szerint a támogatás 50 százalékos lehet, a többit a pályázónak kell önrészként biztosítania.

A családi kalandpark kialakításának végösszege hatmillió euró, ők ennek a felét kérték támogatásként, a benyújtott pályázatok között az elsők között szerepelnek a megvalósításra érdemes projektek rangsorolásában. Az elbírálási, jóváhagyási folyamat ugyanakkor két évig húzódott, ezalatt a gazdasági helyzet egész Európában megváltozott, és a nonprofit szervezetnél is időszakosan felfüggesztették a projektek támogatását, vagyis egyelőre nincs pénzügyi keret. Értesüléseik szerint ez év második felében szabadítják fel ezeket az alapokat, és akkor ebbe a körbe az ő beruházásuk is bekerül.

A nagyjából 28 hektárt illetően már elindítottak bizonyos folyamatokat, segítséget nyújtanak a jelenlegi tulajdonosnak, hogy a besorolást megváltoztassák parkerdőre. Ez a rendeltetés lehetővé teszi, hogy turisztikai látványosságokat alakítsanak ki a területen, az új erdészeti törvény értelmében nem szükséges övezeti rendezési terv, és könnyű szerkezetű, átmeneti látványosságok kialakítását is engedélyezik. De egyelőre még arra várnak, hogy az említett finanszírozási tengelyen felszabaduljanak a források.

Ami a közbirtokossággal között megállapodást illeti, úgy döntöttek, ezt a szerződést fenntartják. Egyebek mellett, mert a közel tízhektáros területnek közvetlen kapcsolata van az úttal, így az elérhetőség miatt fontos, illetve a családi park majdani vendégeinek parkolási lehetőséget is kell biztosítaniuk, és erre a célra ez a terület a legjobb.

Az eredeti elképzelések szerint már idén nekiláttak volna a létesítmény tervezési, terület-előkészítési munkálatainak is, de valószínű, ebből sokat nem tudnak idén megvalósítani. Úgy számolnak, hogy jövő év második felében kezdődhet el a munka a terepen, és 2025 végére készülne el a családi kalandpark.

Tájba simuló létesítményt terveznek

Nincs szó jelentős építkezésekről, semmi olyanról, ami megváltoztatja a táj gyönyörű jellegét: évszázados tölgyfák, összefüggő erdős részek, hegyi patak – ide szeretnének pár high-tech elemet felépíteni, mely a családoknak szórakoztatást, kikapcsolódást biztosít a jelenlegi elvárásoknak megfelelően – mondta Sárkány Árpád.

A látványosságokból párat meg is említett: a „feneketlen” tó, melynek az aljára felvonókkal lehet majd lejutni, ott egy sétányon végighaladva megtekinteni az elsüllyedt világot; egy mintegy 1,2 kilométer pályahosszúságú, erdőn áthaladó, barlangba is befutó nyári bobpálya.

A park tematikáját illetően megbíztak egy nemzetközi vállalkozást, hogy azt az aktuális igényeknek megfelelően alakítsa ki, az eredeti elképzelés óta ugyanis eltelt két-három év, miközben a vendégek elvárásai is változtak, és ehhez szeretnék igazítani a kínálatot, elsősorban a gyerekek, serdülőkorúak érdeklődési körét figyelembe véve. A cél ugyanis, hogy ezt a korosztályt kivonzzák az elektronikus kütyük világából és az érdeklődésüknek megfelelő alternatívát kínáljanak természetes környezetben. Tematikus vendéglő is lesz, illetve nem mondtak le arról, hogy a Székely Nemzeti Múzeum munkatársaitól származó, Elfeledett mesterségek völgyéről szóló ötletet is megvalósítsák.

Sárkány Árpád szerint nem csak gyönyörű, de biztonságos környezetről van szó – nincs autóforgalom –, és arról is gondolkodnak, hogy egy elektromos kisvonattal oldanák meg azoknak a vendégeknek a beszállítását a parkba a 4-es kilométertől, akik nem akarnak gya­logolni.

A tulajdonosi kör ugyanaz, mint amelyik a barcarozsnyói dinóparkot is működteti – emlékeztetett Sárkány Árpád. Ez iránt az érdeklődés lassan tíz éve töretlen, további fejlesztésekben gondolkodnak ott is. Legutóbb a szejkefürdői Mini Erdély Park működtetőivel közösen, tőlük inspirálódva egy kisvonatot helyeztek üzembe.

Meggyőződése, hogy a családi kalandpark sikeres lesz, mivel jelenleg ilyen jellegű létesítmény Háromszéken és a környéken sincs. Évek óta hallani, hogy Székelyföld egyik húzóágazata a turizmus, de látogatók nélkül ezt nehéz fejleszteni, fenntartani, olyan látványosságokra van szükség, amelyek ide vonzzák az embereket.

Sárkány Árpád felidézte, hogy 2019-ben már megvolt az első helyszín a parknak – a Honvéd-kút fölött elhelyezkedő, Sepsiszentgyörgy önkormányzata tulajdonát képező 13 hektáros terület –, és a pénz is megvolt a megvalósításhoz, de mások mellett a közelben élők ellenállásába is ütköztek, amit elfogadtak, hiszen mindenkinek joga eldönteni, mit szeretne vagy sem a közvetlen környezetében. Ezért más területet kerestek, és úgy gondolja, most könnyebb helyzetben lesznek, mivel a terület nagy része a sajátjuk, a közbirtokossággal pedig hosszasan tárgyaltak, egy használaton kívüli részről van szó, és bár egy része Natura 2000-es besorolású, de az idevágó szabályok is lehetővé teszik a beruházást.