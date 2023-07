Sepsiszentgyörgy Helyi Rendőrsége folytatja az elhagyott gépjárművek elszállítását, begyűjtését, hogy valamelyest enyhítsék a lakónegyedbeli parkolóhelyek hiányát – tájékoztat a hatóság. Ugyanakkor a szabad, illetve bérelt parkolóhelyekre és az elhagyottnak számító járművekre vonatkozó pár szabályra is felhívják a figyelmet.

A helyi rend­őrség tájékoztatása szerint e hónap első hetében 11 olyan gépkocsit szállíttatott el hatóság közterületről, mely a szabályok értelmében elhagyottnak minősül. A járművek átmenetileg a városi kertészet telepére kerülnek, és mint minden hasonló esetben, a tulajdonosok kiválthatják ezeket. Az önkormányzat alárendeltségében működő hatóság vezetője, Hadnagy István szerint a lakónegyedbeli parkolóhelyek mondhatni kincsnek számítanak, ezért sok helyen gondot jelentenek az elhagyott gépkocsik, amelyektől az ott lakók szabadulni szeretnének. Rendszeresek a lakossági bejelentések olyan járművekről, melyeket hosszabb ideje nem használnak a tulajdonosaik, melyek nehezítik, akadályozzák a parkolást. A helyi rendőrség egy Brassóból érkező autószállító segítségével gyűjti be ezeket a járműveket. A tulajdonosoknak harminc nap áll a rendelkezésükre, hogy kiváltsák az elszállított gépkocsit, ellenkező esetben a város ócskavasként értékesíti. Két díjat kell kifizetnie, aki vissza akarja kapni a járművét: a szállításét (mely változó), illetve napi 100 lejt a tárolásért.

A hatósági közlemény emlékeztet, hogy két alapvető szempont szerint döntik el, hogy egy gépkocsi elhagyottnak minősül vagy sem. Egyrészt, ha az autó hosszú ideje áll közterületen, másrészt, ha nem felel meg a minimális, közlekedéshez szükséges jogi követelményeknek, azaz nincs érvényes műszaki vizsgája. Ha a gépkocsi elhagyottnak minősül, a közlekedésrendészeti iroda írásbeli felszólítást helyez el az autó szélvédőjén, miszerint a tulajdonosnak tíz munkanap áll rendelkezésére, hogy törvényesítse a helyzetet. Júliusban összesen tizenegy felszólítást helyeztek el. Lényeges tudnivaló, hogy a folyamatot az sem szakítja meg, ha a tulajdonos időközben átszállítja az autót máshová, amennyiben az új hely is közterület.

A hatóságok találkoztak olyan esetekkel, hogy valaki egy másik járműnek bérelt parkolóhelyet, de egy használaton kívüli autót tartott azon. Ennek kapcsán Hadnagy István kifejtette, hogy a bérelt parkolóhelyek csak a meghatározott autó parkolására használhatóak, roncsok nem tárolhatók ott. Amennyiben egy gépkocsi bérelt parkolóhelyen áll, és időközben elhagyottnak minősítik, ugyanúgy elszállíttatják. Emellett szerződésbontási oknak is számít az ilyen eset, parkolóhelyet kizárólagosan közlekedésre alkalmas jármű számára lehet bérelni. Hadnagy István szerint arra is láttak példát, hogy az elhagyott autókat raktárnak használják egyesek, és a használatban lévő autóikkal közben úgymond elvesznek még egy parkolóhelyet az adott lakóközösségtől. A hatóság azt javasolja, hogy aki nem szeretne megválni használaton kívüli autójától, tárolja magánterületen, ellenkező esetben a helyi rendőrség kénytelen lesz elszállítani. Idén második alkalommal szállítottak el ilyen járműveket – az első áprilisban volt, akkor több mint egy tucat gépkocsit gyűjtöttek be –, de az év folyamán még lesznek ilyen akciók.